Fizička aktivnost je najčešći uzrok toplotnog udara kod pasa, pa je prilagođavanje rutine tokom vrućine je neophodno.

Šetajte sa psom ujutru ili uveče

Ne postoji jedinstvena „bezbedna“ temperatura za šetnju pasa jer to zavisi od rase, starosti, zdravlja i temperamenta psa. Udruženje preporučuje jednostavan test na pločniku: Ako ne možete udobno da držite dlan na zemlji pet sekundi, previše je vruće za šape vašeg psa.

Ako šetate psa, radite to rano ujutru ili kasno uveče, potražite senovita mesta i hodajte po travi kad god je to moguće. Znaci da vaš pas pati od vrućine mogu uključivati šepanje ili odbijanje hodanja, lizanje ili grickanje šapa, tamnije jastučiće i vidljive plikove ili crvenilo.

Takođe, izbegavajte trčanje ili vožnju bicikla sa psom po vrućem vremenu. Ako je pas manje aktivan nego obično, RSPCA predlaže da ih zabavite kod kuće interaktivnim igračkama ili igrama vežbanja.

Koji su znaci toplotnog udara?

Neki psi su podložniji toplotnom udaru, uključujući i one sa postojećim zdravstvenim problemima ili gustom dlakom koja zadržava toplotu. Štenci i stariji psi takođe teže regulišu telesnu temperaturu. Psi se hlade dahtanjem, ali rase sa kratkim njuškama i ravnim licima, poput buldoga i mopsa, teže to rade, što ih izlaže posebnom riziku od pregrevanja.

Prema veterinarskoj organizaciji PDSA, simptomi toplotnog udara uključuju prekomerno dahtanje, prekomerno slinjenje ili penjenje, konfuziju, tremor, slabost i kolaps, povraćanje ili dijareju i napade. Ako primetite ove znake, ključno je da psa što pre ohladite.

Premestite ga u senovito mesto i polako mu sipajte vodu koja je hladnija od telesne temperature, izbegavajući mu glavu u slučaju da ima problema sa disanjem. Ne pokrivajte je vlažnim ili mokrim peškirima jer to može zadržati toplotu. Što brže uspete da snizite njegovu temperaturu, manji je rizik od ozbiljnih posledica. Čim ljubimac počne da se hladi, odmah se obratite veterinaru za savet i dalje lečenje.

Kako rashladiti pse

Stručnjaci navode da je ključno osigurati životinjama pristup osenčenim mestima, kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Obezbedite im puno čiste vode, u koju možete dodati i kockice leda. Kućni ljubimci takođe mogu uživati u zamrznutim jestivim poslasticama.

Možete staviti vlažne peškire ispod njihovog tela, ali ih nemojte stavljati direktno na njih. Na tržištu postoji raznovrsna podloga za hlađenje i prsluci, ali je važno slediti uputstva. Neke životinje uživaju u igri sa zamrznutim igračkama ili u dečjim bazenima, ali ih uvek nadgledajte u blizini vode. Redovno četkanje pasa i drugih krznenih životinja sprečava zapetljavanje, što im može otežati hlađenje. Uverite se da kavezi ili akvarijumi nisu izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Ne ostavljajte ih u zaključanom automobilu

Nikada ne ostavljajte kućnog ljubimca u zaključanom automobilu, kamperu ili drugom vozilu, čak ni na kratko, jer temperature mogu brzo porasti do smrtonosnih nivoa. Isto važi i za zatvorene prostore kao što su staklenici, zimske bašte ili šupe. Takođe možete ostaviti dodatnu vodu u bašti za ptice, lisice i druge divlje životinje.

I psi i mačke mogu izgoreti od sunca, posebno ako su svetle boje ili imaju delove sa retkom dlakom. Uši, njuške, kapci i stomaci su takođe osetljivi. Opekotine od sunca mogu biti bolne, a u težim slučajevima mogu dovesti do raka kože.

Neki sastojci u kremama za sunčanje za ljude su toksični za kućne ljubimce, pa veterinari preporučuju upotrebu vodootporne kreme za sunčanje bezbedne za životinje sa SPF-om od 30 ili više. Neke kompanije prodaju kreme gorkog ukusa kako bi sprečile životinje da ih ližu.

Oprezno na plaži

Proverite temperaturu peska i, ako nema prirodnog hlada, stvorite ga suncobranom ili šatorom. Ako vaš pas voli da pliva u moru, proverite plimu i oseku i informišite se o mogućim opasnostima.

Stručnjaci savetuju vlasnicima da prvo provere da li je psima dozvoljeno da budu na željenoj plaži.

Ako je tako, preporučuju da ponesete puno sveže vode i da se uverite da pas ne pije morsku vodu.

Proverite temperaturu peska i, ako nema prirodnog hlada, stvorite ga suncobranom ili šatorom, piše royalkennelclub.