Nove prognoze pokazuju sve veću verovatnoću da bi El Ninjo, koji se razvija u tropskom delu Tihog okeana, mogao da bude jedan od najjačih ikada zabeleženih. Naučnici upozoravaju na moguće rekordne globalne temperature i ozbiljne humanitarne posledice širom sveta.

Delovi Pacifika poslednjih nedelja ubrzano se zagrevaju, a podaci pokazuju da je temperatura površine mora trenutno oko 0,5 stepeni viša od proseka – što je jedan od pokazatelja početka El Ninja, prirodnog zagrevanja Pacifika.

Očekuje se da će fenomen dodatno jačati tokom narednih meseci, a vrhunac bi mogao da dostigne na jesen, kada bi mogao prerasti u veoma snažan, takozvani „super El Ninjo“.

Stručnjaci strahuju da bi mogao ozbiljno da poremeti vremenske prilike širom planete, a postoji velika mogućnost da 2027. godina postane najtoplija ikada zabeležena.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) navodi da bi El Ninjo mogao zvanično da počne već tokom ovog meseca.

Prema njihovim procenama, postoji čak dve trećine šanse da do zime preraste u snažan ili veoma snažan fenomen.

Meteorolog NOAA Nejtanijel Džonson kaže da je brzina zagrevanja tropskog Pacifika poslednjih nedelja veoma neobična.

– Bilo bi veoma retko da se ovim tempom za samo godinu dana pređe iz La Ninje, koja hladi okean, u veoma snažan El Ninjo – objasnio je on.

Australijski meteorološki biro koristi strože kriterijume za proglašenje El Ninja i smatra da temperatura mora mora biti najmanje 0,8 stepeni iznad proseka.

Prognoze evropskih, američkih i australijskih meteoroloških centara trenutno su gotovo identične i sve ukazuju na mogućnost izuzetno jakog El Ninja tokom druge polovine godine.

Neki modeli čak predviđaju da bi zagrevanje moglo preći 3 stepena, što bi bilo više od dosadašnjeg rekorda od 2,7 stepeni zabeleženog još 1877. godine.

Taj istorijski El Ninjo trajao je oko 18 meseci i izazvao katastrofalne klimatske posledice – ekstremne suše, glad i milionske žrtve u delovima Azije, Brazila i Afrike, dok su druge regione pogodile velike poplave.

Poslednji veoma snažan El Ninjo dogodio se 2015/2016. godine.

Kakve posledice može doneti?

El Ninjo obično povećava prosečnu globalnu temperaturu za oko 0,2 stepena.

Profesorka klimatskih rizika Liz Stivens sa Univerziteta u Redingu upozorava:

– Vrlo je moguće da ćemo sledeće godine imati rekordne globalne temperature, posebno ako se razvije veoma snažan El Ninjo.

Nakon El Ninja 2023/24. godine planeta je već zabeležila najtopliju godinu u istoriji merenja.

Najveći uticaji obično se osećaju oko Pacifika, ali svaki El Ninjo donosi drugačije posledice.

Česte su:

velike poplave u Peruu i Ekvadoru

suše i požari u Australiji i Indoneziji

manjak padavina u Centralnoj Americi

problemi u poljoprivredi i rast cena hrane

Stručnjaci upozoravaju i na moguće ozbiljne humanitarne posledice zbog smanjenih prinosa useva i rasta cena hrane.

– Sve više ljudi već živi u siromaštvu, a ako El Ninjo izazove suše ili poplave koje unište useve, cene hrane će dodatno skočiti – upozorava profesorka Stivens.

Meteorolozi navode da bi uticaj na Evropu i Balkan mogao biti slabiji i manje direktan, ali El Ninjo često povećava rizik od ekstremnih vremenskih pojava širom sveta.