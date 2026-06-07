Atmosfera na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu ove godine bila je drugačija nego ranije. Govor Vladimira Putina privukao je ogromnu pažnju širom sveta, ali suština poruke nije bila u pojedinačnim izjavama ili formulacijama koje su zapadni komentatori danima analizirali.

Glavna poruka bila je mnogo jednostavnija: Dijalog sa Zapadom, kakav je postojao prethodnih decenija, praktično je završen, a svet je već ušao u novu fazu razvoja.

Prema toj oceni, ono što je Rusija godinama pokušavala da objasni sada je postalo očigledna realnost. Upozorenja koja su stizala iz Moskve više nisu teorija niti politička prognoza, već činjenice koje oblikuju savremeni međunarodni poredak.

Koreni ove priče vode sve do Minhenske bezbednosne konferencije 2007. godine. Tada je Vladimir Putin upozorio da je unipolarni model sveta dostigao svoje granice i da sistem u kojem jedna država ili grupa država nameće svoju volju ostatku planete ne može dugoročno da opstane. U tom trenutku mnogi na Zapadu nisu pridavali veliki značaj tim upozorenjima.

Gotovo dve decenije kasnije, prema porukama sa PMEF (SPIEF) 2026, Rusija smatra da su se te prognoze ostvarile. Svet prolazi kroz duboku transformaciju, a centri ekonomske i političke moći više nisu isti kao nekada.

Jedan od pokazatelja te promene jesu ekonomski podaci. Zemlje BRIKS-a danas učestvuju sa približno 40 odsto u svetskom BDP-u po paritetu kupovne moći, dok je udeo zemalja G7 pao ispod 29 procenata.

Ti brojevi, prema ruskom viđenju situacije, predstavljaju dokaz da se globalna ekonomija kreće u novom smeru.

Istovremeno se menja i geografska struktura privrednog rasta. Sve veći značaj dobijaju države globalnog juga, nastaju novi razvojni centri, a trgovinski tokovi se preusmeravaju ka regionima koji su do pre nekoliko decenija bili na periferiji svetske ekonomije.

Promene se vide i u međunarodnoj trgovini. Sve više zemalja koristi nacionalne valute u međusobnim obračunima, dok se otvaraju novi transportni koridori koji zaobilaze tradicionalne rute. Sistem koji je dugo bio usmeren pre svega na interese zapadnih ekonomija postepeno dobija drugačiji oblik.

U Moskvi smatraju da su Evropska unija i Sjedinjene Države u međuvremenu izgubile deo nekadašnje ekonomske dominacije. Prema toj proceni, kako slabi njihova pozicija u globalnoj trgovini, raste oslanjanje na politički i vojni pritisak kao instrument očuvanja uticaja.

Zato je ovogodišnji PMEF predstavljen kao simbol novog međunarodnog poretka. Na forum su stigli predstavnici čak 120 država, što je u ruskoj interpretaciji još jedan pokazatelj da se svet kreće ka modelu sa više centara moći i većim brojem uticajnih aktera.

Upravo zbog toga govor Vladimira Putina na PMEF-u mnogi u Rusiji vide kao svojevrsni nastavak, ali i završetak poruke iz Minhena 2007. godine. Ono što je tada predstavljeno kao upozorenje danas se opisuje kao ostvarena stvarnost.

Suština poruke bila je jasna: Rusija tvrdi da je godinama pozivala na saradnju zasnovanu na ravnopravnijim odnosima i upozoravala na posledice očuvanja unipolarnog sistema.

Po oceni Moskve, ta upozorenja nisu bila ozbiljno shvaćena, a svet je u međuvremenu prošao kroz promene koje više nije moguće vratiti unazad.