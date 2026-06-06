Iako spavanje tokom putovanja mnogima pomaže da prekrate vreme i lakše podnesu višesatni let, određeni položaji mogu biti nehigijenski, neprijatni za druge putnike, ali i potencijalno opasni po bezbednost.

Stručnjakinja upozorava da se najčešća greška putnika odnosi na spavanje na podu aviona. Iako nekima deluje primamljivo da se tokom dugog leta ispruže i odmore na tepihu kabine, takva praksa nije preporučljiva. Pod aviona nije higijenski čist, jer kroz kabinu dnevno prolazi veliki broj putnika, dok se tepisi ne mogu temeljno očistiti između svakog leta. Pored toga, osoba koja leži na podu ne može pravilno da veže sigurnosni pojas, što predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik u slučaju turbulencija.

Još jedna česta greška je spavanje sa glavom okrenutom ka prolazu. U tom položaju putnici mogu smetati kabinskom osoblju ili biti slučajno udareni kolicima za posluženje. Takođe, nebezbedni su i položaji u kojima delovi tela izlaze van prostora sedišta, što može ometati druge putnike.

Bivša stjuardesa upozorava i na opasne savete koji se šire društvenim mrežama, poput nepravilnog vezivanja sigurnosnog pojasa oko nogu. Stručnjaci naglašavaju da pojas mora uvek da stoji nisko i čvrsto preko kukova kako bi pružio adekvatnu zaštitu tokom naglih turbulencija.

Putnicima se savetuje i da ne spavaju tokom poletanja i sletanja, jer su to najkritičnije faze leta kada je važno biti potpuno budan i spreman za eventualne hitne situacije. U tim momentima, brza reakcija može biti ključna za bezbednost svih putnika u avionu.

Takođe, ne preporučuje se naslanjanje glave na stočić ispred sedišta ili prozorsko staklo, jer se te površine često koriste i nisu uvek temeljno očišćene između letova. Iako može delovati udobno, takav položaj može biti i neprijatan za vrat i kičmu.

Stručnjaci savetuju da se tokom spavanja u avionu sigurnosni pojas uvek drži vezan, najbolje preko ćebeta, kako bi kabinsko osoblje moglo lako da proveri da li su putnici obezbeđeni.

Na kraju, bivša stjuardesa ističe da se za dug let treba dobro pripremiti – od preuzimanja filmova i muzike unapred, do nošenja osnovnih grickalica i zaštite tečnosti u ručnoj prtljazi. Male pripreme, kako kaže, mogu značajno doprineti udobnijem i bezbednijem putovanju.