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Stjuardesama se od ovoga diže kosa na glavi: "Ovo putnici ne prestaju da rade - stalno ih molimo da prestanu"
Stjuardesa sa 20 godina iskustva, Mišel Montez, podelila je jednu stvar koju ne podnosi kada putnici rade tokom leta,
5 namirnica koje su bukvalno horor za jetru: Izbegavajte ih u širokom luku, ne trebaju vam u životu uopštePrethodna vest
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Stjuardesama se od ovoga diže kosa na glavi: "Ovo putnici ne prestaju da rade - stalno ih molimo da prestanu"
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