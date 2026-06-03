Montez je tokom razgovora sa kolegama i voditeljima jednog podkasta, jasno je rekla da su stjuardese umorne od toga da ih putnici dodiruju.

Dodala je da je najgore - gurkanje i bockanje.

Štipkanje za zadnjicu

„Možete razgovarati sa bilo kojim stjuardom bilo koje avio-kompanije i svi će se složiti da je to nešto što ne možemo da podnesemo i sa čime se tako često suočavamo, to je ludo“, rekao je stjuard Darijan Foj. On je otkrio i da su ga putnici mnogo puta uštipnuli za zadnjicu.

Bojd, koji je stjuard 11 godina se složio da je to najneprijatnija stvar u avionu.

„Više bismo voleli da pritisnete lampicu za poziv“, poručio je on putnicima.

.„Ne razumem. Mislim, ljudi te gurkaju u ruku, u stranu, u zadnjicu. To se dešava toliko često da bismo bili milioneri kada bismo za svaki dodir dobili dolar“, dodao je Bojd.

Bojd i Foj su se složili da dugme za poziv postoji s razlogom. Ako putnicima nešto treba, mnogo je bolje da to urade bez fizičkog dodira.

Kako da privučete pažnju stjuardese?

U intervjuu za „The Washington Post“, Sem Vilkins, stjuardesa sa 28 godina iskustva i prvi potpredsednik sindikata koji predstavlja stjuardese Southwesta, objasnila je da bi osoblje radije da putnici komuniciraju kao u bilo kojoj drugoj uslužnoj delatnosti

.„Verovatno ne biste ušli u restoran i gurnuli konobaricu“, rekao je Vilkins. „Ne biste ušli u kafić i povukli baristu za košulju

“Bilo da je u pitanju pritisak na pozivno dugme ili jednostavno mahanje rukom, to su ispravni načini da se privuče pažnja. Samo zato što ste u avionu ne znači da osnovna pravila ponašanja prestaju da važe", dodala je stjuardesa.

Sara Nelson, međunarodna predsednica Udruženja stjuardesa-CWA, navela je da postoji više razloga zašto se putnici osećaju slobodnije da dodiruju članove posade. Ljudi su u skučenom prostoru, a putnici ponekad doživljavaju stjuardese kao „deo nameštaja“ ili se ponašaju van svojih uobičajenih rutina.

Ipak, bilo je bezbroj incidenata u kojima su stjuardese bile žrtve neželjenih i nasilnih napada putnika, pa bi, radi izbegavanja neprijatnih situacija u avionu, putnici trebalo jednostavno da se uzdržavaju od dodirivanja stjuardesa, piše Your tango.