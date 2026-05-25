Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz okoline Živinica na kojem se vidi kako se medved kreće po putu.

Kada je ugledao automobil medved je počeo da trči i da beži ka obližnjem šumarku. Životinja je nekoliko trenutaka trčala pored puta, a zatim je nestala među drvećem.

"Medo na putu", stoji u opisu videa koji je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Video je objavljen na fejsbuk stranici RTV Puls iz Brčkog i imao je mnogo pregleda i komentara.

Iako se na snimku vidi da medved nije star, mnogi su se uplašili što divlja životinja slobodno luta u naseljenom području. Ljudi su komentarisali da je medved verovatno gladan, pa da je zbog toga došao u naselje, gde može da naže hranu. Mnogi su bili uplašeni prizorom i navodili da se ovavi medvedi uglavnom mogu videti na lokalnim planinama.

Stručnjaci upozoravaju da vozači u ovakvim situacijama budu posebno oprezni i da ne pokušavaju da priđu životinji, jer to može da bude opasno.