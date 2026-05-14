Crni medved se slučajno zaključao u kupatilu hotela Quality Inn & Suites u centru Gatlinburga u Tenesiju u ranim jutarnjim satima 9. maja 2026. godine.

Osoblje hotela pozvalo je policiju nakon što je pomislilo da je osoba zarobljena unutra. Policijski službenici Gatlinburga pažljivo su otvorili vrata kupatila koristeći dugačku palicu, a medved je mirno izašao pre nego što je odlutao, a da nikoga nije povredio.

Zanimljivo je da se osoblje hotela oslobodilo medveda uz pomoć stručnjaka za divlje životinje iz Lige za medvede. (BEAR League). U videu se vidi kako stručnjaci pažljivo otvaraju vrata, a zatim i medved koji polako izlazi iz sobe i odlazi svojim putem.

Prema policijskom izveštaju koji je dobio OutKick, policajci su došli u motel oko 2:33 ujutru. Policajac Kvejvon Mekolum je napisao da je medved ušao u kupatilo i zaključao se unutra. Na svu sreću, policajci su uspešno rešili situaciju i niko nije povređen tokom nesreće. Čitava stvar se završila samo sa manjom materijalnom štetom.

U izveštaju se navodi da su policajci primetili razbijeno ogledalo razbijeno na podu, kao i da je to jedima šteta koju je medved prouzrokovao. Šteta je procenjena na 50 dolara.Incident se dogodio u regionu Smoki Mauntins, gde crni medvedi često lutaju gradom tražeći hranu, piše Foxnews.