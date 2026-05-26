Glavni akter bio je medved koji se potpuno neočekivano pojavio nasred puta.

„Medo na putu“

Na snimku se vidi kako se životinja kreće pored kolovoza, dok vozači usporavaju u neverici.

Kada je ugledao automobil, medved je nekoliko trenutaka trčao uz put, a zatim naglo pobegao ka obližnjem šumarku i nestao među drvećem.

Video je objavljen uz kratak opis:

Upravo ta scena brzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Vozači u neverici gledali prizor

Mnogi korisnici priznali su da ih je snimak iznenadio, posebno zbog činjenice da se medved pojavio veoma blizu puta i automobila.

U komentarima su se nizale reakcije:

„Ovo ne viđaš svaki dan“

„Sreća pa nije krenuo prema kolima“

„Scena kao iz filma“

Stručnjaci upozoravaju na oprez

Iako su ovakvi susreti retki, stručnjaci upozoravaju da vozači u takvim situacijama moraju biti veoma pažljivi.

Posebno naglašavaju da:

ne treba prilaziti životinji

ne treba pokušavati snimanje iz blizine

treba ostati u vozilu i polako se udaljiti

Jer iako je medved u ovom slučaju pobegao u šumu, susreti sa divljim životinjama mogu postati veoma opasni.