Glavni akter bio je medved koji se potpuno neočekivano pojavio nasred puta.
„Medo na putu“
Na snimku se vidi kako se životinja kreće pored kolovoza, dok vozači usporavaju u neverici.
Kada je ugledao automobil, medved je nekoliko trenutaka trčao uz put, a zatim naglo pobegao ka obližnjem šumarku i nestao među drvećem.
Video je objavljen uz kratak opis:
- „Medo na putu“
Upravo ta scena brzo je postala viralna na društvenim mrežama.
Vozači u neverici gledali prizor
Mnogi korisnici priznali su da ih je snimak iznenadio, posebno zbog činjenice da se medved pojavio veoma blizu puta i automobila.
U komentarima su se nizale reakcije:
- „Ovo ne viđaš svaki dan“
- „Sreća pa nije krenuo prema kolima“
- „Scena kao iz filma“
Stručnjaci upozoravaju na oprez
Iako su ovakvi susreti retki, stručnjaci upozoravaju da vozači u takvim situacijama moraju biti veoma pažljivi.
Posebno naglašavaju da:
- ne treba prilaziti životinji
- ne treba pokušavati snimanje iz blizine
- treba ostati u vozilu i polako se udaljiti
Jer iako je medved u ovom slučaju pobegao u šumu, susreti sa divljim životinjama mogu postati veoma opasni.
