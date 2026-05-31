Indijska astrologija nam govori da svaka planeta ima boju sa kojom je povezana, tako da ako ste u dilemi koju nijansu želite da nosite tog dana konsultujte jyotish ( indijsku astrologiju ). Boje utiču na podsvest i već vekovima hromoterapija koristi boje za usklađivanje procesa u organizmu.

Ponedeljak:

Planeta: Mesec

Boje: svetloplava,srebrna, bela

Kvalitet: nadahnuće, mir uma

Utorak:

Planeta: Mars

Boja:Crvena

Kvalitet: dinamičnost, rad

Sreda:

Planeta: Merkur

Boje:Zelena

Kvalitet: bogatstvo, obilje, komunikacija

Četvrtak:

Planeta: Merkur

Boje: limun žuta, svetloplava

Kvalitet: optimizam, duhovnost, mudrost

Petak:

Planeta: Venera

Boja: roza

Kvalitet: ljubav, saosećanje

Subota:

Planeta: Saturn

Boje: tamnoljubičasta, tamnoplava

Kvalitet: uzemljenje

Nedelja:

Planeta: Sunce

Boje: Zlatna, crvena, narandžast,žuta

Kvalitet: snaga, moć, zdravlje, samopouzdanje