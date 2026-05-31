Indijska astrologija nam govori da svaka planeta ima boju sa kojom je povezana, tako da ako ste u dilemi koju nijansu želite da nosite tog dana konsultujte jyotish ( indijsku astrologiju ). Boje utiču na podsvest i već vekovima hromoterapija koristi boje za usklađivanje procesa u organizmu.

Ponedeljak:

Planeta: Mesec
Boje: svetloplava,srebrna, bela
Kvalitet: nadahnuće, mir uma

Utorak:

Planeta: Mars
Boja:Crvena
Kvalitet: dinamičnost, rad

Sreda:

Planeta: Merkur
Boje:Zelena
Kvalitet: bogatstvo, obilje, komunikacija

Četvrtak:

Planeta: Merkur
Boje: limun žuta, svetloplava
Kvalitet: optimizam, duhovnost, mudrost

Petak:

Planeta: Venera
Boja: roza
Kvalitet: ljubav, saosećanje

Subota:

Planeta: Saturn
Boje: tamnoljubičasta, tamnoplava
Kvalitet: uzemljenje

Nedelja:

Planeta: Sunce
Boje: Zlatna, crvena, narandžast,žuta
Kvalitet: snaga, moć, zdravlje, samopouzdanje