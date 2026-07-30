Posetioci Stounhendža ovog avgusta imaće retku priliku da provedu čak 20 minuta unutar čuvenog kamenog kruga – potpuno sami.

Inicijativu je pokrenula organizacija English Heritage, a svi koji unapred kupe ulaznicu automatski ulaze u izvlačenje za ovu jedinstvenu priliku. Dobitnici će moći da zakorače iza zaštitne ograde i približe se drevnim monolitima na način koji većina posetilaca nikada ne doživi.

Ovo je prva akcija ove vrste otkako je pre 125 godina uvedena naplata ulaska u Stounhendž.

Tokom redovnih poseta turisti mogu da posmatraju kamenje samo sa određene staze, dok je prostor neposredno oko monolita zaštićen. Međutim, odabrani posetioci moći će da provedu nekoliko minuta u samom centru kamenog kruga i vide detalje koji su inače skriveni iz daljine.

Među njima su tragovi lišajeva, prirodne šare na površini kamenja, duboke pukotine, ali i drevne gravure. Neke od njih uključuju i stare natpise koji se povezuju sa arhitektom Kristoferom Renu, čija je porodica nekada živela u blizini.

Iako se u blizini nalazi prometni put A303, posetioci koji su već isprobali ovo iskustvo kažu da se saobraćaj čuje samo kao tiho udaljeno brujanje koje ne narušava poseban osećaj mesta.

Šefica operacija English Heritage za Stounhendž, Džordžija Baters, istakla je da ovaj spomenik ima snažan uticaj čak i na ljude koji ga ne povezuju sa duhovnim iskustvima.

Privatan pristup kamenju inače je moguć kroz posebne ture koje mogu koštati oko 1.700 evra, dok je ulazak tokom zimskog i letnjeg solsticija besplatan. Ipak, tada Stounhendž posećuje veliki broj ljudi, pa atmosfera često uključuje muziku, bubnjeve i velike gužve.

Srećni dobitnici avgustovskog izvlačenja moći će da povedu i članove svoje grupe koji su rezervisali posetu u isto vreme, ali će imati i mogućnost da nekoliko trenutaka provedu potpuno sami sa jednim od najvećih istorijskih misterija sveta, piše Guardian.