Posle višegodišnjih radova, Srbija je dobila jednu od najupečatljivijih turističkih atrakcija – stakleni vidikovac na Kablaru, projekat čija je vrednost oko 150 miliona dinara, odnosno približno 1,3 miliona evra. Reč je o investiciji koja predstavlja deo šireg državnog programa razvoja Ovčarsko-kablarske klisure i unapređenja turističke infrastrukture zapadne Srbije.

Vidikovac je svečano otvoren u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a od subote će biti dostupan svim posetiocima. Očekuje se da će upravo ovaj objekat postati novi simbol Ovčarsko-kablarske klisure i značajno povećati broj domaćih i stranih turista, kako je preneo Reporter.co.rs.

Projekat je izradila kompanija Energoprojekt, a kompleks se prostire na oko 1.000 kvadratnih metara. U njegovom sastavu nalaze se vizitorski centar površine 200 kvadrata, staklene platforme i stepenište od 92 kvadrata, krov sa solarnim panelima, kao i turistička stanica sa pratećom infrastrukturom.