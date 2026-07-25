Snimak male devojčice i njena tri zlatna retrivera pregledan je više od četiri miliona puta na TikToku, a korisnici interneta ne prestaju da komentarišu koliko ih je prizor dirnuo.

Video prikazuje devojčicu koja svako jutro, pre nego što opere zube ili započne bilo koju drugu obavezu, odlazi da pozdravi svoje pse. Njeni verni prijatelji – Rajli, Tvajla i Ber – strpljivo je čekaju, a zatim jednog po jednog dobijaju zagrljaj. Roditelji su odlučili da zabeleže ovaj svakodnevni ritual, ne sluteći da će osvojiti srca ljudi širom sveta.

Svaki pas strpljivo čeka svoj zagrljaj

Na snimku se vidi kako devojčica prilazi svakom ljubimcu posebno, nežno ga grli i tek nakon toga prelazi kod sledećeg psa. Posebnu pažnju gledalaca privuklo je ponašanje zlatnih retrivera, koji mirno čekaju svoj red i ne pokušavaju da se proguraju kako bi prvi dobili zagrljaj.

Uz video stoji opis: „Naša ćerka svakog jutra prvo pozdravi svoje pse“, dok je sam snimak objavljen pod nazivom „Honeyina jutarnja rutina“.

Komentari korisnika ubrzo su preplavili objavu. Mnogi su istakli da ih je prizor potpuno raznežio, dok su drugi pohvalili način na koji devojčica odrasta uz životinje.

Ljubav prema životinjama uči decu važnim životnim vrednostima

Veliki broj korisnika smatra da odrastanje uz kućne ljubimce pozitivno utiče na razvoj dece. Kako navode, svakodnevna briga o životinjama pomaže mališanima da razviju empatiju, odgovornost, strpljenje i saosećanje.

Jedan od komentara koji je privukao najveću pažnju glasio je: „Deca koja odrastaju uz ljubav i poštovanje prema životinjama nauče najvažnije lekcije o tome kako biti dobar čovek.“ Drugi korisnik kratko je napisao: „Mi zaista ne zaslužujemo pse.“

Kada je pravo vreme da dete dobije psa?

Stručnjaci ističu da ne postoji univerzalan odgovor na pitanje kada je dete dovoljno veliko da dobije psa. Odluka zavisi od same porodice, životnih okolnosti i spremnosti roditelja da preuzmu najveći deo odgovornosti.

Mnogi treneri pasa smatraju da je poželjno sačekati da dete dovoljno poraste kako bi moglo aktivno da učestvuje u hranjenju, šetnji i brizi o ljubimcu. Takođe, važno je odabrati rasu koja je poznata po blagom karakteru i dobrom odnosu prema deci.

Ipak, jedno je sigurno – prizori poput ovog pokazuju koliko snažna veza može da se razvije između deteta i psa. Upravo zbog toga video male Honey i njena tri zlatna retrivera mnogima je vratio veru u iskreno prijateljstvo, bezuslovnu ljubav i radost koju kućni ljubimci unose u porodični život.