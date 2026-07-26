Drama između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića ne jenjava, a u ceo slučaj uključio se i bivši rijaliti učesnik Filip Car, koji je sada objavio snimak na kom se vidi kako bivši rijaliti učesnik maltretira psa.

Na snimku se vidi Kristijan kako steže životinju, a zvuk je isključen na storiju koji se pojavio na mrežama. Životinju je mučio i pustio, a ona je kasnije kako se priča uginula od posledica pretrpljenog stresa.

Maltretiran nije samo jedan pas, već više njih.

- Snimak kako ubija čivavu. Zvuk ću ugasiti jer je jezivo. Kristina plače i vrišti, pas jauče, a on govori: "Evo, gotov Koko, rešeno!".

Objavljivanje ovakvog snimka naišlo je na žestoku osudu korisnika društvenih mreža, ljubitelja životinja i udruženja za zaštitu životinja, koji zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa.

Filip Car objavio je na svom Instagram profilu privatnu prepisku Kristijana Golubovića, u kojoj se navode ozbiljne pretnje i uvrede, a javnost je i te kako šokirana onim što je izašlo u etar.

Dok jedni osuđuju Kristijanovo ponašanje, drugi pišu da je ona trebalo da zna sa kime ulazi u vezu, te su mišljenja podeljena.

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