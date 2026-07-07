Legendarni frontmen grupe Perl Džem, Edi Veder, privukao je pažnju tokom utakmice Svetskog prvenstva između SAD i Belgije, ne zbog muzike, već zbog jednog slatkog trenutka sa tribina.

Kamere su uhvatile 61-godišnjeg rokera kako pije pivo na velikom ekranu stadiona, a njegova spontana reakcija se brzo proširila društvenim mrežama.

Rok zvezda 90-ih izgledala je neprepoznatljivo kada je ispijao pivo na velikom ekranu tokom utakmice Belgije i SAD. Veder je pratio utakmicu na stadionu Lumen Fild u Sijetlu, gradu iz kojeg potiče njegov bend Perl Džem Tokom jedne od pauza kamere prikazala je slavnog muzičara kako se osvežava pivom.

Roker je pivo popio gotovo u jednom potezu, deo piva prolio je po majici, a zatim se nasmejao i praznu flašu stavio na glavu. Taj opušteni trenutak savršeno se uklopio u njegov prepoznatljivi rokerski imidž.

Video je ubrzo postao viralan, a obožavaoci su oduševljeno reagovali.

"Legenda!", napisao je jedan korisnik. „Ovo je odlično, ali čoveče, prolio je pola piva po sebi, hahaha“, našalio se drugi. Treći je komentarisao kako je Vederov potez bio "sjajan trenutak večeri" .

Posebno zanimljiv detalj je to što je Veder u ruci držao belgijsko pivo Stela Artoa, brend koji dolazi iz Levena, u Belgiji. Tako je, pomalo ironično, veče završeno pićem iz zemlje koja je izbacila zemlju -domaćina sa Mundijala. Belgija je pobedila SAD sa 4:1, ali je Vederov trenutak sa tribina postao jedna od najpamtljivijih scena utakmice, piše the Sun.