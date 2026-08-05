Jemenske oružane snage raketirale su saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora jer je taj brod prekršio pomorsku blokadu uvedenu za brodove u vlasništvu Saudijske Arabije, saopštila je danas jemenska vojska.

U saopštenju portparola jemenskih oružanih snaga, brigadnog generala Jahje Sarija, potvrđeno je da je tanker, identifikovan kao Vafa, pogođen "preciznim udarima više balističkih raketa" kod obale Janbua, prenosi iranska državna kablovska televizija Press TV.

General Sari je potvrdio da je poslednji napad zaustavio plovidbu ukupno 29 saudijskih tankera od uvođenja blokade 22. jula.

"Jemenske oružane snage potvrđuju da će njihove operacije u severnom delu Crvenog mora protiv saudijskih tankera biti nastavljene i intenzivirane kako bi se zatvorile sve pristupne tačke i sprečio njihov prolaz", rekao je portparol jemenskih oružanih snaga.

Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je danas da je primila izveštaj o incidentu 95 nautičkih milja jugoistočno od jemenskog Adena.

U saopštenju UKMTO se navodi da je kapetan tankera prijavio glasnu eksploziju u neposrednoj blizini plovila i potvrdio da je cela posada bezbedna. Najnoviji napad usledio je u jeku pojačanih tenzija između Jemena i Saudijske Arabije.

Predsednik Vrhovnog političkog saveta Jemena Mahdi el-Mašat rekao je da je jedini put ka okončanju tekućih neprijateljstava i uspostavljanju mira bezuslovni prekid blokade i agresije Saudijske Arabije protiv Jemena.