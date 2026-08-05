Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, uključujući helikoptere H145 i H215 Super Puma, dok na požarište stiže i helikopter Kamov Ka-32 radi dodatnog pojačanja vazdušnih snaga, saopštio je MUP Srbije.

Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva.

Aktivnostima na gašenju požara rukovodi pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Požar je izbio 2. avgusta u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari. Prvo požarište lokalizovano je 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na oko dva hektara.

Pripadnici MUP-a nastavljaju aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre.

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