Oproštaj od kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka sa kojima se vlasnici mogu suočiti. Iako je emotivno izuzetno bolno, nedavna objava jedne veterinarke pružila je drugačiji pogled na poslednje trenutke života psa i snažno odjeknula među vlasnicima širom sveta.

Veterinarka dr Morgan podelila je svoje iskustvo u viralnoj objavi, objašnjavajući zašto je važno ostati uz psa do samog kraja. Njena poruka, kako prenosi „Miror“, izazvala je brojne emotivne reakcije.

Psi traže svoju osobu do poslednjeg trenutka

Prema njenim rečima, psi tokom života svoju sigurnost i utehu pronalaze u vlasnicima, a ta potreba ne nestaje ni u poslednjim trenucima.

„Znamo da psi misle na nas kad nas nema, ali ono što istraživanja i posmatranja pokazuju jeste da u poslednjim trenucima često traže svog vlasnika“, navela je ona.

Dr Morgan ističe da psi u tim trenucima ne traže hranu ni fizičku utehu, već pogledom tragaju za osobom kojoj najviše veruju. Često gledaju ka vratima, kao da očekuju da će se vlasnik pojaviti.

Poslednji trenutak kao čin ljubavi

Veterinarka je uputila snažan apel vlasnicima da, koliko god bilo teško, ostanu uz svoje ljubimce u tim trenucima.

„Kad dođe taj dan, ostanite. To je najteže što ćete ikada uraditi, ali i poslednji dar koji možete da im date“, poručila je.

Prema njenim rečima, prisustvo vlasnika može doneti osećaj mira i sigurnosti psu, koji ceo život oslanja na tu vezu.

Emocionalna veza koja traje do kraja

Iako nauka ne potvrđuje da psi razumeju smrt na ljudski način, stručnjaci se slažu da su izuzetno osetljivi na promene u okruženju i emocije svojih vlasnika.

Njihova sposobnost da prepoznaju mirise, stres i promene u ponašanju omogućava im da reaguju na situacije koje ljudi često ne primećuju.

Ova priča još jednom je podsetila na duboku emocionalnu vezu između ljudi i pasa, koja, prema mnogima, ne prestaje ni u poslednjim trenucima života.