Dok temperature rastu, mnogi vlasnici pasa u najboljoj nameri odlučuju da skrate ili obriju dlaku svojih ljubimaca. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takav potez može biti kontraproduktivan, pa čak i opasan za zdravlje životinje.

Prema veterinarskim stručnjacima, dlaka psa nije samo „krzno“, već prirodni sistem za regulaciju temperature tela.

Dlaka kao prirodna klima

Veterinarska tehničarka Amber Batajger objašnjava da je krzno psa zapravo njegov prirodni „klima uređaj“.

Posebno je važno da se ne briju psi sa dvoslojnom dlakom, jer poddlaka ima ključnu ulogu u zaštiti od:

pregrevanja tokom leta

hladnoće tokom zime

direktnog izlaganja UV zračenju

Uklanjanjem tog sloja pas gubi prirodnu izolaciju i postaje osetljiviji na spoljne uslove, uključujući i rizik od opekotina.

Rase koje ne treba brijati leti

Nemački ovčar i zlatni retriver

Ove rase imaju gustu dlaku koja funkcioniše kroz prirodnu ventilaciju. Umesto šišanja, preporučuje se redovno četkanje i uklanjanje mrtve dlake. Važno je obratiti pažnju na tzv. „hot spotove“, vlažne upale kože koje nastaju usled toplote i vlage.

Haski i malamut

Iako potiču iz hladnih područja, njihova dlaka je izuzetno efikasan izolator. Brijanje može trajno narušiti kvalitet krzna. Tokom leta im je najvažniji boravak u rashlađenom prostoru i redovno češljanje.

Ši-cu, buldog i mops

Psi sa kratkom njuškom teško podnose visoke temperature jer slabije regulišu toplotu dahtanjem. Njihova nega treba da bude blaga, uz redovno čišćenje kožnih nabora kako bi se sprečile infekcije.

Čivava i stafordski bul terijer

Ove rase imaju tanju dlaku i osetljivu kožu, pa su podložne opekotinama od sunca. Preporučuju se zaštitne kreme za pse i rashladni prsluci tokom šetnji.

Mešanci pudli

Kod pasa koji se ne linjaju preporučuje se redovno skraćivanje dlake, ali ne i brijanje do kože. Posebno je važno održavati higijenu stomaka i šapa.

Kako bezbedno rashladiti psa?

Umesto šišanja, stručnjaci preporučuju jednostavne i bezbedne metode za rashlađivanje:

hladne kupke za šape

zamrznute igračke za žvakanje

stalno dostupna sveža i hladna voda

šetnje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima

Važno upozorenje

Prečesto kupanje šamponima može isušiti kožu i ukloniti prirodna ulja koja štite psa. Zato je u letnjim mesecima bolje fokusirati se na hlađenje i pravilnu rutinu, a ne na radikalne promene izgleda.

Pravilna nega tokom leta pomaže psima da bezbedno i udobno prebrode visoke temperature, bez ugrožavanja njihove prirodne zaštite.