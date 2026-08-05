Agencija za bezbednost saobraćaja upozorila je roditelje da nikada ne ostavljaju decu samu u automobilu tokom tropskog talasa i visokih merenja, jer za samo par minuta temperatura u vozili skače neverovatno brzo i može doći do fatalnih posedica.



Prema njihovim podacima, čak i kada je spoljašnja temperatura prijatnih 26 stepeni Celzijusa, u unutrašnjosti automobila temperatura za samo 10 minuta može da dostigne 37 stepeni.

Nakon 20 minuta raste na 42 stepena, za pola sata dostiže 45, dok posle jednog sata može da premaši čak 50 stepeni Celzijusa.

Posebno su ugrožena deca, čiji se organizam zagreva tri do pet puta brže nego kod odraslih. Upravo zbog toga veoma brzo može doći do pregrevanja organizma, toplotnog udara i drugih životno ugrožavajućih posledica.

Iz Agencije naglašavaju da ne postoji bezbedan način da dete ostane samo u parkiranom automobilu.

- Nikada ne ostavljajte dete samo u automobilu – ni na minut. Ni spušteni prozori, ni parkiranje u hladu ne mogu sprečiti opasan porast temperature u vozilu - poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Stručnjaci upozoravaju da se temperatura u vozilu povećava velikom brzinom, zbog čega i kratko zadržavanje može predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje i život deteta.

Na kraju apela iz Agencije podsećaju da je dovoljno svega nekoliko minuta nepažnje da dođe do tragedije.

- Jedan trenutak nepažnje može imati nepopravljive posledice. Čuvajmo živote naših najmlađih - napominju oni.