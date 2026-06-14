Najmanje 25 jelena ubijeno je na južnom iranskom ostrvu Harg u američko-izraelskom napadu, a zvaničnici za zaštitu životne sredine upozorili su da je stvarni broj stradalih životinja verovatno znatno veći, izjavila je danas zamenica direktora iranske Kancelarije za zaštitu i upravljanje divljim životinjama Masume Safei.

Ona je ukazala na to je da ova brojka pokriva samo uginule jelene na područjima van vojnih zona, dok je njihov stvarni broj veći, prenela je Pres TV.

Stručnjaci za zaštitu životne sredine upozoravaju da efekti ratovanja na divlje životinje ne uključuju samo direktne smrtne slučajeve.

Kako se navodi, eksplozije, uništavanje staništa i dugotrajno izlaganje intenzivnoj buci mogu da ostave trajne fizičke i psihološke posledice na populacijama životinja.

Prema rečima Safeijeve, težak stres izazvan obližnjim eksplozijama takođe je uticao na životinje koje se nalaze u zoo vrtovima.

U teheranskom vrtu ptica Lavizan, neke ptice su usled šoka od eksplozija udarale o zidove ograđenog prostora, što je dovelo do povreda i smrtnog ishoda, a puni obim štete još uvek se procenjuje.

U Centru za rehabilitaciju i zaštitu divljih životinja u provinciji Alborz, zvaničnici su primetili povećan stres u ponašanju kod životinja, kao i ograničen broj smrtnih slučajeva.

Iako još nisu zvanično dokumentovani gubici velikih razmera među vrstama kao što su divlje koze, divlje ovce ili veliki mesožderi u prirodnim staništima, stručnjaci upozoravaju da odsustvo izveštaja ne mora nužno da znači da veća šteta nije naneta.

Kako eksperti ukazuju, mnoge životinje se povlače u udaljena, ili nepristupačna područja tokom ratnih perioda, što otežava sveobuhvatne procene.

Manje vrste, uključujući insekte, glodare, gmizavce i životinje koje žive blizu ili ispod površine tla, smatraju se posebno ranjivim na udarne talase i uništavanje staništa.

Istraživačica životne sredine, Šiva Rustei, upozorila je da indirektne posledice rata mogu da budu teže i dugotrajnije od neposrednih žrtava.

“U mnogim slučajevima, indirektni efekti rata su daleko obimniji od direktnih gubitaka“, navela je Rustei.

Prema njenim rečima, eksplozije i intenzivna buka povećavaju proizvodnju hormona stresa kod životinja, slabeći njihov imuni sistem i uvećavajući rizik od bolesti, smanjene reprodukcije, pa čak i smrti.

Ona je dodala da su međunarodne studije pokazale da se kod divljih životinja u zonama sukoba često beleže poremećaji u migracionim putevima, obrascima ishrane i ciklusima razmnožavanja.

“Kod nekih vrsta, povećavaju se stope pobačaja, dok druge pokazuju agresivno ponašanje, ili simptome povezane sa depresijom“, rekla je naučnica.

Iranski stručnjaci za zaštitu životne sredine naglašavaju da divlje životinje predstavljaju važan deo prirodnog nasleđa i ekološke bezbednosti jedne zemlje.

Kako navode, dokumentovanje gubitaka, praćenje pogođenih populacija i sprovođenje programa obnove staništa treba da postanu ključne komponente napora za oporavak nakon sukoba.