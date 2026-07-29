U podnesku Vrhovnom sudu, Tramp je zatražio dodatnih mesec dana da se preispita odluka Apelacionog suda kojom se potvrđuju i odbacivanje ovog sudskog slučaja i kazna od skoro milion dolara izrečena Trampu i jednom od njegovih advokata, prenosi Blumberg.

Ovaj slučaj je jedan od nekoliko koje je Tramp pokrenuo nakon svog prvog mandata, uključujući tužbe za klevetu podnete federalnim sudovima na Floridi kojima potražuje odštete u vrednosti od više milijardi dolara.

Nekoliko njegovih tužbi je odbačeno, a ranije ovog meseca sudija Apelacionog suda je presudila da je Trampova tužba i potraživanje od 10 milijardi dolara protiv federalne Poreske uprave (IRS) "pokušaj manipulacije sudom sa ciljem da odobri kontroverznu nagodbu".

Pored toga, jednoglasnom odlukom 3-0 Apelacionog suda 11. okruga SAD, Tramp i njegov advokat Alina Haba su kritikovani zbog podnošenja "neosnovane tužbe protiv Hilari Klinton", Trampove demokratske rivalke na predsedničkim izborima 2016. godine.

Okružni sudija Donald M. Midlbruks, koji je prvostepeno odbacio ovaj slučaj u januaru 2023. godine, u obrazloženju svoje odluke je naveo, između ostalog, da "podnošenjem ove tužbe Tramp koristi sudove kao pozornicu za političko pozorište i lične pritužbe".

U najnovijem podnesku Vrhovnom sudu Tramp je naveo da će se njegova žalba fokusirati na zaključak Apelacionog suda da je predugo čekao sa tužbom.

Dejvid Kendal, advokat Hilari Klinton, nije odmah odgovorio na zahtev da prokomentariše ovaj slučaj, piše Blumberg.