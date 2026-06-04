Iako to može delovati kao problematično ponašanje, grebanje je zapravo potpuno prirodna i instinktivna aktivnost kod mačaka.

Grebanjem mačke održavaju kandže, uklanjaju mrtvi sloj sa noktiju, istežu mišiće i oslobađaju napetost. Takođe, na ovaj način obeležavaju teritoriju jer u šapama imaju mirisne žlezde koje ostavljaju trag na površini koju grebu. Zbog toga kažnjavanje mačke najčešće ne daje rezultate i može dovesti do dodatnog stresa i nesigurnosti u ponašanju.

Kako sprečiti grebanje nameštaja

Umesto kažnjavanja, mnogo efikasnije rešenje je preusmeravanje ponašanja na odgovarajuću površinu, odnosno grebalicu.

Prvi korak je izbor prave grebalice. Mačke nisu iste, pa ni njihove navike grebanja. Neke preferiraju vertikalne grebalice na kojima se mogu istezati, dok druge više vole horizontalne površine poput kartona ili tepiha. Važan je i materijal – konopac, sisal, karton ili tepih mogu imati različit efekat na svaku mačku.

Ako mačka grebe kauč ili određeni komad nameštaja, preporučuje se da se grebalica postavi blizu tog mesta. Mačke uglavnom biraju zone u kojima provode najviše vremena, pa će tako grebalica koja je udaljena često biti ignorisana.

Kako učiniti grebalicu privlačnijom

Da bi mačka počela da koristi grebalicu, može se koristiti mačja metvica (catnip), koja kod mnogih mačaka podstiče igru i interesovanje. Takođe, važno je nagrađivati mačku kada koristi grebalicu – poslastica, pohvala ili pažnja pomažu u stvaranju pozitivne navike.

Zaštita nameštaja tokom učenja

Dok mačka ne prihvati grebalicu, korisno je privremeno zaštititi nameštaj. Obostrano lepljiva traka ili specijalne zaštitne folije mogu smanjiti interesovanje za grebanje jer mačke ne vole lepljive i neprijatne površine pod šapama.

Doslednost je ključ. Kada mačka redovno koristi grebalicu i dobija pozitivnu reakciju, vremenom će prestati da grebe nameštaj i usvojiti novu naviku koja odgovara i njoj i vlasniku.