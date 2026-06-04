Rusija bi mogla da ostane u stanju dugotrajne globalne konfrontacije narednih decenija, upozorio je bivši pukovnik ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Andrej Bezrukov, iznoseći jednu od najmračnijih procena od početka sukoba u Ukrajini.

Kako prenosi Kyiv Post, Bezrukov smatra da rusko društvo mora da prihvati činjenicu da ulazi u period koji bi mogao da bude obeležen ratovima, krizama i stalnim geopolitičkim tenzijama.

– Moramo da priznamo da ćemo narednih godina, možda i nekoliko decenija, biti u stanju rata – rekao je Bezrukov.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je u Sankt Peterburgu otvoren Međunarodni ekonomski forum, događaj koji se često naziva „ruski Davos“, a koji je ove godine održan u senci ukrajinskih napada na energetske i vojne ciljeve u okolini grada.

Na forumu se okupilo oko 20.000 učesnika iz više od 130 zemalja sveta, dok istovremeno rat u Ukrajini nastavlja da oblikuje političku i bezbednosnu sliku Evrope.

Bezrukov smatra da budući sukobi neće nužno izgledati kao klasični ratovi kakve svet poznaje iz prošlosti.

Prema njegovim rečima, čovečanstvo ulazi u eru takozvanog „puzajućeg rata“, odnosno dugotrajnih konfrontacija koje mogu trajati godinama i širiti se na različite regione sveta.

On tvrdi da se Rusija već nalazi u „prvom talasu svetskog rata“, dok bi naredna faza mogla da poprimi razmere slične velikim globalnim sukobima iz 20. veka.

Kao jedno od mogućih budućih žarišta naveo je Aziju, ocenjujući da se upravo tamo ubrzano menjaju odnosi moći između najvećih svetskih sila.

Bezrukov je ponovio i tvrdnje koje ruski zvaničnici iznose godinama, navodeći da u blizini ruskih granica postoje laboratorije koje navodno razvijaju buduće biološko oružje.

Zapadne države takve optužbe odbacuju i ocenjuju ih kao neosnovane.

Govoreći o budućnosti Rusije, bivši obaveštajac smatra da će država morati da prilagodi ekonomiju novim okolnostima, poveća vojnu spremnost i dugoročno ojača odbrambene kapacitete.

Prema njegovim rečima, naredne godine mogle bi da budu obeležene kombinacijom ekonomskog razvoja i intenzivnije militarizacije, uz nastavak globalnog nadmetanja velikih sila.

Njegova procena izazvala je veliku pažnju jer dolazi u trenutku kada se širom sveta vode rasprave o mogućem širenju sukoba i budućem bezbednosnom poretku.