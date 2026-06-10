Verovatno ste to već videli. Vaša mačka sedi na stolu, radnom stolu ili kuhinjskom pultu, pogleda olovku ili čašu kao da je potpuno nevina, a zatim je polako gura ka ivici sve dok ne padne na pod.

Prvi put je smešno, peti put frustrirajuće, a mnoge ljude to navede da se zapitaju: zašto mačke uopšte to rade?

Istina je da ovo ponašanje obično nije slučajno i retko je vođeno čistom “pakosnošću”. Mačke često ruše predmete sa površina zbog prirodnih instinkata, radoznalosti, igre i naučenog ponašanja. U ovom članku ćemo pogledati zašto to rade, šta ih motiviše, kada to može ukazivati na dosadu i kako možete sprečiti mačku da vam dom pretvara u “eksperiment sa gravitacijom”.

Radoznalost i istraživanje

Zašto mačke guraju stvari sa ivica kada deluju sasvim mirno dok sede? Jedan od glavnih razloga je njihova prirodna radoznalost — mačke svet često istražuju šapama. Dok ljudi obično uzmu predmet rukom da ga pogledaju, mačke ga pipaju, udaraju ili guraju kako bi shvatile šta je to.

Sto ili radni sto često je prepun sitnih predmeta koji mačkama deluju zanimljivo. Olovke, ključevi, četkice za šminku i čaše su idealne veličine za “istraživanje”. Kada mačka šapom pomeri predmet i on se pomeri ili zadrma, dobija trenutnu povratnu informaciju. Mačka uči kroz taj kontakt:

Da li je predmet lak ili težak? Da li se lako pomera? Da li pravi zvuk?

Rušenje predmeta može biti jednostavno način da mačka testira i istraži okolinu.

Instinkt lova i igra

Mačke možda žive u kući i spavaju na kauču, ali i dalje su predatori. Njihovi instinkti ih teraju da vrebaju, udaraju šapom, jure i “hvataju”.

Mali predmet blizu ivice stola može izgledati kao plen. Mačka ga udari šapom, posmatra kako se pomera, pa ponovi. Kada predmet padne, zvuk i pokret dodatno pojačavaju uzbuđenje. U mačjoj “logici”, predmet koji pada može izgledati kao nešto što beži.

Za mnoge mačke ovo je jednostavno igra — pad predmeta stvara kretanje, zvuk i iznenađenje, što je veoma stimulativno za njihov lovački instinkt.

Privlačenje pažnje

Neke mačke su naučile da će, ako obore vašu omiljenu olovku, sigurno dobiti reakciju.

Mačke vrlo brzo uče uzrok i posledicu. Ako mačka pipne čašu — vi pogledate. Ako gurne predmet sa stola — vi se javite, ustanete ili priđete.

To je razlog zašto mnogi vlasnici pitaju: “Zašto moja mačka stalno ruši stvari sa stola?”, posebno kada su zauzeti.

Za mačku je poruka jasna: sruši predmet → čovek reaguje.

Ta reakcija je za nju nagrada, čak i ako je negativna pažnja.

Dosada i nedostatak stimulacije

Još jedan čest razlog je dosada. Mačke koje žive u zatvorenom prostoru trebaju mentalnu i fizičku stimulaciju.

Površine poput kuhinjskih pultova i stolova pune su zanimljivih predmeta i mirisa. Ako mačka nema dovoljno igre, penjanja i aktivnosti, sama će sebi pronaći zabavu.

Rušenje predmeta stvara pokret, zvuk i “akciju”, što razbija monotoniju.

Mačke često uživaju u posmatranju onoga što se desi nakon što nešto gurnu. Posmatraju pad, slušaju zvuk i gledaju gde je predmet završio. Ta lančana reakcija (dodir → pokret → rezultat) može biti vrlo zabavna i podsticajna, pa mačka ponavlja ponašanje.

Cilj nije kažnjavanje mačke, već uklanjanje “nagrade” i pružanje boljih alternativa.

Uklonite privlačne predmete sa ivica stolova

Obezbedite više igre i stimulacije (igračke, hranilice- slagalice)

Postavite grebalice, police i mesta za penjanje

Preusmerite pažnju na igru umesto reakcije

Doslednost je ključ. Ako jednom reagujete smehom, a drugi put ljutnjom, mačka i dalje uči da ponašanje izaziva reakciju. Miran i dosledan pristup obično daje najbolje rezultate, piše petplace.