Međutim, dve narandžaste mačke jedne vlasnice otišle su korak dalje kada su u kuću unele živu vevericu, a snimak cele situacije ubrzo je postao viralan.

Na videu se vidi kako vlasnica Džen pokušava da smireno reši neočekivanu situaciju, dok veverica trči po kući, a mačke potpuno mirno posmatraju haos koji su napravile.

Umesto panike i vike, Džen se svojim ljubimcima obraća kao da zajedno pokušavaju da pronađu rešenje problema.

„Koji nam je sada plan?“, pita ih kroz osmeh, pokušavajući da ih navede da vrate nepozvanu gošću napolje.

Upravo je njen smiren pristup oduševio korisnike društvenih mreža. Mnogi su priznali da ih je više nasmejala reakcija vlasnice nego sam prizor sa vevericom.

„Sviđa mi se što razgovaraš sa njima kao sa kolegama na poslu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su se našalili da je unošenje veverice u kuću od početka bio pažljivo osmišljen plan mačaka i da su samo čekale pravi trenutak da ga sprovedu.

Džen je uz video ostavila samo kratku poruku: „Ovo se upravo dogodilo“, ne otkrivajući kako se neobična avantura završila.

Upravo taj detalj dodatno je podstakao radoznalost gledalaca, koji su u komentarima pokušavali da pogode da li je veverica sama pronašla izlaz ili je ipak bilo potrebno mnogo više truda da napusti kuću.

Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara, još jednom potvrdivši da su upravo nepredvidive situacije sa kućnim ljubimcima među omiljenim sadržajima na internetu. A kada su glavni akteri dve radoznale mačke i jedna potpuno zbunjena veverica, nije teško razumeti zašto je video osvojio toliko ljudi.