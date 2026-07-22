Novu uslugu predstavili su ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, kao i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dr Mihailo Jovanović i zamenica direktorke Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Karol Vinjo.

Ministarka Đurđević Stamenkovski rekla je da je AI asistent "Radoslav" tu da u svakom trenutku otkloni nedoumice koje građani imaju oko ostvarivanja svojih prava, i pripremi ih za odlazak na šalter kako se ne bi suočavali sa situacijom da im "fali jedan papir", i da veštačka inteligencija omogućava da korisnici ne moraju da biraju reči već da pitanja čet-botu mogu da postave onako kako bi ih postavili svojim prijateljima.

Ministarka je navela da u vreme kada se na različitim platformama može naći obilje neproverenih informacija, ovaj asistent pruža siguran izvor za informisanje.

"Ovde ćete imati brz odgovor, efikasan, precizan, tačan i dovoljno sadržajan da vas može pripremiti za vaše dalje korake", istakla je ona.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević rekla je da će novi digitalni asistent unaprediti komunikaciju ministarstva sa građanima, a korisnicima obezbediti brz, lak i pouzdan okvir za informisanje o njihovim pravima, uslovima i načinima kako da ih ostvare.

"Novi digitalni asistent objedinjuje informacije o Alimentacionom fondu i dečijem dodatku kao važnom činiocu podrške najugroženijim porodicama i deci, ali i raspolaže podacima iz domena socijalne zaštite, poput novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade", istakla je Žarić Kovačević.

Dodala je da je digitalni asistent dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, a može mu se pristupiti sa bilo kog mobilnog telefona ili računara.

"Za njegovo korišćenje nije potrebno ostavljati lične podatke. Važno je istaći i da on ne donosi odluke niti zamenjuje stručne službe, već služi kao dodatna podrška građanima u informisanju", istakla je Žarić Kovačević.

Rekla je da je digitalizacija sastavni deo šire reforme javne uprave, koja podrazumeva razvoj jedinstvenih upravnih mesta, modernizaciju rada i unapređenje elektronskih usluga u skladu sa evropskim standardima.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da se od danas novom čet-botu može pristupiti sa sajtova Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Jovanović je istakao da se digitalni asistenti već primenjuju na portalu eUprava, portalu elektronske identifikacije i portalu za strance "Welcome to Serbia".

"Posebno je značajno da istaknemo da je Radoslav digitalni asistent razvijen na državnoj infrastrukturi i platformi koju održava Kancelarija, koja se nalazi u okviru državnog data centra u Kragujevcu, na našim superkompjuterima", naglasio je Jovanović.

Dodao je da se na ovaj način obezbeđuje visok nivo pouzdanosti, bezbednosti i kontrole nad sistemima i istakao da je Srbija, možda jedina država u regionu koja radi na razvoju i primeni takozvane suverene digitalizacije, odnosno suverene veštačke inteligencije.

"Da postoji realna potreba za ovakvim rešenjima, najbolje pokazuje primer digitalnog asistenta na portalu eUprava, koji danas obrađuje više od 45.000 upita mesečno i taj broj raste", naveo je Jovanović.

Zamenica direktorke Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Karol Vinjo rekla je da pokretanje ove usluge predstavlja značajan korak u stvaranju sistema socijalne zaštite dostupnog svima.

"Ovim sistemom se olakšava pristup informacijama ljudima koji se suočavaju sa fizičkim ili finansijskim preprekama, posebno osobama sa invaliditetom. On ne zamenjuje socijalne radnike, već im zapravo oslobađa vreme koje mogu da posvete porodicama kojima su potrebni", naglasila je Vinjo.

Digitalni asistent razvijen je u okviru programa "Da kliknemo sa građanima" a u razvoju su učestvovali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Kancelarija za eUpravu, Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO), Program UN za razvoj (UNDP) i Unicef.