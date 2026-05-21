Viralni video mačke koja naizgled prevrće očima na plesne pokrete svog vlasnika postao je internet hit i nasmejao korisnike društvenih mreža.

Mnogi su se prepoznali u toj komičnoj sceni, napominjući da se ponekad čini da su nam kućni ljubimci najstroži kritičari.

U videu se vidi kako tigrasta mačka posmatra svog vlasnika dok pleše uz muziku Kardi Bi.

U jednom trenutku, mačka pravi pokret glavom zbog kojeg izgleda kao da prevrće očima iz čiste iritacije, što je izazvalo brojne komentare o tome kako mačke ponekad imaju gotovo ljudske reakcije.

„Prvi put vidim mačku kako prevrće očima“, „Ovo je tako savršeno da sam mislio da je veštačka inteligencija“, „Ne volim mačke, ali taj pogled je bio epski“, „Bukvalno ja i moja mačka“, samo su neki od komentara na video koji je sakupio više od 20 miliona pregleda.