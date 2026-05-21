Pravilno čuvanje namirnica može značajno produžiti svežinu hrane, smanjiti bacanje i doneti uštedu u svakodnevnom domaćinstvu. Iako mnogi veruju da je frižider najbolje mesto za gotovo sve namirnice, stručnjaci upozoravaju da pojedine greške mogu ubrzati kvarenje hrane i uticati na njen ukus.

Ne ide svaka namirnica u frižider

Jedna od najčešćih grešaka jeste čuvanje svih namirnica u frižideru. Krompir, crni i beli luk najbolje opstaju na tamnom, suvom i prozračnom mestu.

S druge strane, paradajz, paprika i krastavac u frižideru često gube ukus, menjaju teksturu i brže omekšaju.

Pravilan raspored hrane je veoma važan

Malo ko obraća pažnju na raspored namirnica unutar frižidera, iako upravo on može napraviti veliku razliku.

Donje police su uglavnom najhladnije i idealne su za meso, mlečne proizvode i lako kvarljivu hranu. Srednje police najbolje odgovaraju sirevima, jogurtu i gotovim jelima, dok vrata frižidera nisu preporučljiva za kvarljive proizvode jer je temperatura na tom mestu najnestabilnija zbog čestog otvaranja.

Papirni ubrus može produžiti svežinu povrća

Lisnato povrće i začinsko bilje mogu ostati sveži znatno duže ako ih umotate u papirni ubrus koji upija višak vlage.

Dodatni trik za začinsko bilje jeste čuvanje u tegli sa malo vode, slično kao buket cveća, što može pomoći da duže zadrži svež izgled i aromu.

Zatvorene posude čuvaju ukus i miris

Ostaci hrane i otvorene namirnice najbolje se čuvaju u dobro zatvorenim staklenim ili plastičnim posudama.

Na taj način sprečava se širenje mirisa po frižideru, nakupljanje vlage i ubrzano kvarenje hrane.

Temperatura frižidera igra ključnu ulogu

Stručnjaci preporučuju da temperatura u frižideru bude između 4 i 5 stepeni.

Viša temperatura može ubrzati razvoj bakterija i kvarenje hrane, dok preniska može negativno uticati na teksturu pojedinih namirnica.

Dobra organizacija smanjuje bacanje hrane

Jedan od najjednostavnijih načina da se smanji bacanje hrane jeste pravilna organizacija namirnica.

Proizvode kojima rok trajanja uskoro ističe najbolje je držati napred, dok novije namirnice treba odlagati pozadi. Tako će se stariji proizvodi prvi potrošiti, a manja je šansa da hrana ostane zaboravljena u frižideru.