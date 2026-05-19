Vilijamsov dobitak na lutriji iznosi oko 4,6 miliona evra.

Neverovana slučajnost

Vilijams je ispričao da je krenuo na posao kada je svratio u prodavnicu 7-Eleven u Hajatsvilu kako bi unovčio prethodni dobitak od oko 46 evra, koji je osvojio u istoj igri. Novac je odmah iskoristio za kupovinu novog tiketa, sedeći u automobilu, ali u prvi mah nije ni shvatio da je osvojio glavnu nagradu.

„U početku nisam primetio da imam dobitni broj, sve dok nisam skenirao tiket“, rekao je on. „Ludo je jer je dobitni broj bio 59, a ja sam baš pre neki dan napunio 59 godina.“

Ukočio se od šoka

Kako prenose zvaničnici lutrije, Vilijams je ostao potpuno zatečen kada je video rezultat.

„Sedeo sam ukočen. Nisam mogao da verujem“, rekao je. „Morao sam da se saberem.“

Odmah je pozvao majku i saopštio joj srećne vesti. Nakon što ga je smirila, sklonio je tiket i nastavio sa svojim danom. Ušao je u autobus i odradio svoju smenu.

Kasnije je tokom pauze na poslu pozvao lutriju kako bi zakazao preuzimanje nagrade. „Cele noći sam se prevrtao po krevetu“, priznao je. „Nisam zaista poverovao dok nisam došao tamo.“

Otkrio je šta će da radi sa parama

Vilijams je 5. maja stigao u centar za isplatu nagrada sa širokim osmehom na licu. Otkrio je da planira da majci kupi kuću, dok će ostatak novca sačuvati dok ne odluči kako će dalje upravljati svojim finansijama.

Prodavnica 7-Eleven koja mu je prodala srećni tiket dobiće bonus od oko 4.600 evra.

Vilijams je prvi dobitnik glavne nagrade u ovoj greb-greb igri, koja predviđa ukupno tri glavna dobitka. To znači da još dve osobe imaju šansu da osvoje po oko 4,6 miliona evra, piše People.