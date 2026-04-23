Mačke su mnogima ravnopravni članovi porodice, ali za razliku od pasa, njihovo ponašanje često je teže razumeti. Upravo zato mnogi vlasnici ne primećuju važne signale koje im ljubimci šalju - posebno kada se u kući pojave gosti.

Zašto se mačka povlači i skriva

Kada vam dođu gosti, nije retkost da mačka nestane iz vidokruga i potraži skrovito mesto. Iako to može biti deo njenog uobičajenog ponašanja, veterinar dr Amir Anvari upozorava da se iza toga često krije - stres.

On ističe da mačke ne pokazuju uznemirenost na isti način kao psi. Umesto glasnih reakcija, one se povlače, skrivaju, grebu nameštaj ili se preterano ližu. Problem je što mnogi vlasnici te znakove ne povezuju sa stresom, već ih doživljavaju kao „normalne“.

Kada skrivanje postaje razlog za brigu

Skrivanje samo po sebi nije neobično za mačke. One instinktivno traže sigurna mesta za odmor ili posmatranje okoline. Međutim, ako primetite da se vaša mačka skriva češće nego inače, to može biti znak da nešto nije u redu.

Stručnjaci upozoravaju da pojačano skrivanje može ukazivati na:

stres i uznemirenost

strah od nepoznatih ljudi ili situacija

potencijalne zdravstvene probleme

Mačke su poznate po tome da prikrivaju bol i nelagodnost, jer bi ih u prirodi to učinilo ranjivim. Upravo zato je važno obratiti pažnju na promene u ponašanju.

Šta vlasnici treba da urade

Ako primetite da se vaša mačka naglo povlači ili menja navike, najbolje je da reagujete na vreme. Omogućite joj miran prostor u koji može da se skloni, ali i pratite da li se ponašanje ponavlja.

Ukoliko sumnjate da je u pitanju stres ili zdravstveni problem, savetuje se odlazak kod veterinara kako bi se isključio ozbiljniji uzrok.

Na kraju, iako deluje kao sitnica, skrivanje može biti važan signal. Mačke možda ne govore, ali svojim ponašanjem često jasno pokazuju kada im nešto smeta.