U videu beba slon gleda u roze jastuk na naduvavanje koji ispušta zvuk.

Staje na njega, a kada čuje zvuk, iznenađeno se trgne i odskoči.

Video je objavljen na Instagram stranici smart Animalz, sa simpatičnim opisom:

"Čista zbunjenost na njegovom licu je neprocenjiva! Stvarno je nagazio na njega, čuo buku i odmah počeo da preispituje celo svoje postojanje. Ovo mora da je najslađa i najnevinija reakcija na jastuk koji ispušta zvuk, koja je ikada snimljena kamerom".

Inače, manje je poznato da beba slona dolazi na svet sa impresivnom težinom, prosečno oko 90 kilograma (200 funti). Ova velika masa je rezultat dugog perioda trudnoće od 22 meseca, što fetusu daje dovoljno vremena da apsorbuje hranljive materije i potpuno razvije svoje telo za život u divljini.

Nakon rođenja, slonovi brzo dobijaju na težini dok piju majčino mleko bogato mastima i proteinima, što je ključno za razvoj jakih mišića i kostiju potrebnih za praćenje krda, što doprinosi njihovoj brzoj veličini.

Pri rođenju, beba slona je visoka oko 90 centimetara, otprilike do struka prosečne odrasle jedinke. Zanimljivo je i da mladunče zapravo ne zna kako da koristi surlu do oko 8 meseci starosti. U početku je surla poput nespretnog dodatnog uda, pa često možete videti mladunce kako slučajno gaze na nju ili je besciljno zamahuju.

Bebe slonova uče kako da prežive imitirajući ponašanje starijih članova krda. Oni su prirodno razigrani i radoznali, često „testiraju“ svoju okolinu da bi videli reakcije.

Međutim, mladunčići ostaju veoma blizu majke prvih nekoliko meseci, često hodajući ispod ili pored nje. Ta veza je ključna i za fizičku zaštitu i za socijalno učenje unutar složene hijerarhije slonovskog društva. Slonovi poseduju visoku emocionalnu inteligenciju, posebno kada je reč o njihovim mladuncima. Ako se mladunče „žali“ ili pokazuje uznemirenost, celo krdo često dolazi da ga uteši i smiri, piše elephantjungle.