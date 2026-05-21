Novi trend koji je potpuno zaludeo društvene mreže pokazuje njenu mnogo mračniju i zastrašujuću stranu.
Korisnici širom sveta tvrde da alati poput OpenAI-jevog ChatGPT mogu da naprave neverovatno precizan psihološki profil osobe — i to na osnovu samo nekoliko informacija.
AI navodno otkriva skrivene motive i najveće slabosti
Internetom se šire takozvana „magična pitanja” kojima korisnici od veštačke inteligencije traže analizu ponašanja, procenu karaktera i otkrivanje skrivenih motiva i emocionalnih obrazaca.
Mnogi tvrde da su odgovori bili toliko precizni da su ostali potpuno zatečeni.
„Pročitao me bolje od ljudi koji me poznaju”
Posebnu pažnju izazvao je eksperiment u kojem je AI, na osnovu kratkog opisa ponašanja jedne osobe, napravio detaljnu analizu njenih strahova, načina donošenja odluka i skrivenih nesigurnosti.
Korisnici društvenih mreža masovno komentarišu da ih je analiza „jezivo pogodila”.
- „Ovo je previše tačno”
- „Kao da mi čita misli”
- „Iskreno, malo me plaši”
samo su neki od komentara koji preplavljuju internet.
Stručnjaci upozoravaju da postoji granica
Ipak, psiholozi upozoravaju da ovakvi alati ne mogu zameniti profesionalnu procenu i da AI ne poseduje stvarno razumevanje ljudske psihe.
Stručnjaci naglašavaju da AI uglavnom prepoznaje obrasce u tekstu i da odgovori mogu zvučati ubedljivo čak i kada nisu potpuno tačni.
Ljudi masovno testiraju prijatelje i partnere
Uprkos upozorenjima, internet je već preplavljen primerima korisnika koji pomoću AI pokušavaju da „pročitaju” partnere, prijatelje, kolege ili bivše ljubavi.
Mnogi priznaju da ih rezultati istovremeno fasciniraju i plaše.
Novi AI trend otvara ozbiljna pitanja
Ovaj viralni fenomen ponovo je otvorio pitanje koliko daleko veštačka inteligencija zapravo može da ide kada je reč o analizi ljudskog ponašanja.
Dok jedni tvrde da je reč o korisnom alatu za bolje razumevanje ljudi, drugi upozoravaju da bi ovakve stvari mogle postati ozbiljan problem ako se koriste bez granica i kritičkog razmišljanja.
Komentari (0)