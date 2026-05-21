Novi trend koji je potpuno zaludeo društvene mreže pokazuje njenu mnogo mračniju i zastrašujuću stranu.

Korisnici širom sveta tvrde da alati poput OpenAI-jevog ChatGPT mogu da naprave neverovatno precizan psihološki profil osobe — i to na osnovu samo nekoliko informacija.

AI navodno otkriva skrivene motive i najveće slabosti

Internetom se šire takozvana „magična pitanja” kojima korisnici od veštačke inteligencije traže analizu ponašanja, procenu karaktera i otkrivanje skrivenih motiva i emocionalnih obrazaca.

Mnogi tvrde da su odgovori bili toliko precizni da su ostali potpuno zatečeni.

„Pročitao me bolje od ljudi koji me poznaju”

Posebnu pažnju izazvao je eksperiment u kojem je AI, na osnovu kratkog opisa ponašanja jedne osobe, napravio detaljnu analizu njenih strahova, načina donošenja odluka i skrivenih nesigurnosti.

Korisnici društvenih mreža masovno komentarišu da ih je analiza „jezivo pogodila”.

„Ovo je previše tačno”

„Kao da mi čita misli”

„Iskreno, malo me plaši”

samo su neki od komentara koji preplavljuju internet.

Stručnjaci upozoravaju da postoji granica

Ipak, psiholozi upozoravaju da ovakvi alati ne mogu zameniti profesionalnu procenu i da AI ne poseduje stvarno razumevanje ljudske psihe.

Stručnjaci naglašavaju da AI uglavnom prepoznaje obrasce u tekstu i da odgovori mogu zvučati ubedljivo čak i kada nisu potpuno tačni.

Ljudi masovno testiraju prijatelje i partnere

Uprkos upozorenjima, internet je već preplavljen primerima korisnika koji pomoću AI pokušavaju da „pročitaju” partnere, prijatelje, kolege ili bivše ljubavi.

Mnogi priznaju da ih rezultati istovremeno fasciniraju i plaše.

Novi AI trend otvara ozbiljna pitanja

Ovaj viralni fenomen ponovo je otvorio pitanje koliko daleko veštačka inteligencija zapravo može da ide kada je reč o analizi ljudskog ponašanja.

Dok jedni tvrde da je reč o korisnom alatu za bolje razumevanje ljudi, drugi upozoravaju da bi ovakve stvari mogle postati ozbiljan problem ako se koriste bez granica i kritičkog razmišljanja.