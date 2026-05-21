Novi trend koji je potpuno zaludeo društvene mreže pokazuje njenu mnogo mračniju i zastrašujuću stranu.

Korisnici širom sveta tvrde da alati poput OpenAI-jevog ChatGPT mogu da naprave neverovatno precizan psihološki profil osobe — i to na osnovu samo nekoliko informacija.

AI navodno otkriva skrivene motive i najveće slabosti

Internetom se šire takozvana „magična pitanja” kojima korisnici od veštačke inteligencije traže analizu ponašanja, procenu karaktera i otkrivanje skrivenih motiva i emocionalnih obrazaca.

Mnogi tvrde da su odgovori bili toliko precizni da su ostali potpuno zatečeni.

„Pročitao me bolje od ljudi koji me poznaju”

Posebnu pažnju izazvao je eksperiment u kojem je AI, na osnovu kratkog opisa ponašanja jedne osobe, napravio detaljnu analizu njenih strahova, načina donošenja odluka i skrivenih nesigurnosti.

Korisnici društvenih mreža masovno komentarišu da ih je analiza „jezivo pogodila”.

  • „Ovo je previše tačno”
  • „Kao da mi čita misli”
  • „Iskreno, malo me plaši”

samo su neki od komentara koji preplavljuju internet.

Stručnjaci upozoravaju da postoji granica

Ipak, psiholozi upozoravaju da ovakvi alati ne mogu zameniti profesionalnu procenu i da AI ne poseduje stvarno razumevanje ljudske psihe.

Stručnjaci naglašavaju da AI uglavnom prepoznaje obrasce u tekstu i da odgovori mogu zvučati ubedljivo čak i kada nisu potpuno tačni.

Ljudi masovno testiraju prijatelje i partnere

Uprkos upozorenjima, internet je već preplavljen primerima korisnika koji pomoću AI pokušavaju da „pročitaju” partnere, prijatelje, kolege ili bivše ljubavi.

Mnogi priznaju da ih rezultati istovremeno fasciniraju i plaše.

Novi AI trend otvara ozbiljna pitanja

Ovaj viralni fenomen ponovo je otvorio pitanje koliko daleko veštačka inteligencija zapravo može da ide kada je reč o analizi ljudskog ponašanja.

Dok jedni tvrde da je reč o korisnom alatu za bolje razumevanje ljudi, drugi upozoravaju da bi ovakve stvari mogle postati ozbiljan problem ako se koriste bez granica i kritičkog razmišljanja.