Piše: Enis Sadiku

Nepoznati naručilac kako Alo! saznaje, trebalo da je plati 100.000 evra za likvidaciju vlasnika luksuznog restorana na Novom Beogradu. Goran S. ranjen je sa više hitaca, ali nije životno ugrožen, dok je osumnjičeni napadač ubrzo uhapšen zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika specijalne jedinice.

Kako smo ranije pisali, danas je u jednom luksuznom restoranu na Novom Beogradu ranjen vlasnik lokala Goran S. Prema prvim informacijama, napadač star oko 35 godina prišao mu je i ispalio više hitaca. Goran je zadobio tri prostrelne rane, ali nije životno ugrožen.

U trenutku pucnjave u restoranu je bilo gostiju, a osumnjičenog je ekspresno savladao pripadnik specijalne antiterorističke jedinice koji se slučajno zatekao na licu mesta. Nakon kraće potere, napadač je uhvaćen i predat policiji.

Ranjeni vlasnik je prevezen u Urgentni centar, dok je policija pokrenula intenzivnu istragu o ovom slučaju.

