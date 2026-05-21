Britanska glumica Trejsi Šo otkrila je potresne detalje o svojoj zdravstvenoj situaciji.

Kroz suze je priznala da joj je dijagnostikovan rak dojke i da već naredne nedelje otpočinje sa ciklusom hemoterapija.

Lekari su prošlog meseca potvrdili prisustvo HER2 proteina u ćelijama tumora, što ukazuje na agresivniji oblik bolesti koji karakteriše ubrzano širenje kancera. Trejsi je u emotivnom video-obraćanju opisala psihološki teret koji nosi iščekujući početak terapije.

- Svakog jutra se budim svesna da moram da idem u bolnicu i primam nove vesti, i to traje već dugo, ta neizvesnost... Samo pomislim: "Ne mogu više da prolazim kroz ovo", a nisam još ni započela svoj put. Kada se probudim i imam zaista jake glavobolje ili osetim probadanje u drugoj dojci, samo pomislim: "Oh, pomera se!".

Uprkos svemu, u njoj postoji i želja da proces što pre krene kako bi znala da se preduzimaju konkretni koraci protiv bolesti. Kako je navela, jedan deo nje jedva čeka da vidi rezultate i sazna da se tumor smanjuje.

Trejsi nije nepoznata borba sa teškim životnim iskušenjima. Ona je ranije javno govorila o svom oporavku od poremećaja u ishrani i raznih oblika zavisnosti, te naglasila da je rak neprijatelj potpuno drugačije prirode.

- Anoreksija, bulimija, alkoholizam, zavisnost od droga, zavisnost od ljubavi, šta god vam padne na pamet, bila sam zavisna od toga i oporavila sam se. Činjenica je da kada se probudite ujutru, a znate da imate rak pomislite: "Nije nestalo". Nije kao zavisnosti od kojih sam se, milošću Božjom, oporavila. Čini se da je preda mnom dug put, ili planina.

"Dobro sam se isplakala"

Pred glumicom je iscrpljujući period koji uključuje ne samo hemoterapiju, već i nadu u operativni zahvat kojim bi se uklonili tumori i limfni čvorovi. Nakon hirurške intervencije i dodatnih patohistoloških analiza planirana je i radioterapija. I u ovim teškim trenucima, Trejsi je našla snagu da pruži podršku ženama koje prolaze kroz sličnu sudbinu.

- Dobro sam se isplakala. Otići ću kasnije danas i upoznaću druge dame koje će početi lečenje sa mnom hemoterapiju. Započećemo naša hemo putovanja u isto vreme - poručila je ona.

