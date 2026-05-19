Divlji morski lav je 2020. godine počeo da dolazi na obalu, samo da bi se družio sa jednim psom.

Naime, jedna porodica u Malibuu je primetila da se divlji morski lav pojavljuje svaki put kada je njihov čokoladni labrador, Slim, bio na plaži. Kasnije su poverovali da je stariji morski lav tiho izabrao Slima za prijatelja pored koga želi da provede svoje poslednje godine.

Skoro dve godine su sedeli zajedno u tišini — posmatrajući okean, jedan pored drugog. U videu je uabeležema priča o njihovom neobičnom i velikom prijateljstvu.

Morski lav je dolazio na obalu nekoliko puta nedeljno. Pas ga je uvek pozdravljao i bio blizu njega. Morski lav je čak izvodio akrobacije u vodi, samo da bi ih pokazao svom prijatelju. Tokom dve godine je dolazio na obalu, sve dok nije uginuo. Vlasnici labradora su zabeležili priču o neobičnom prijateljstvu. Mnogi na mrežama su je lajovali i ostavili svoje komentare.

"Verujem da su životinje inteligentne, ljubazne, osetljive i da, imaju više čovečnosti od ljudi", "Ovo je bilo apsolutno prelepo. Počivaj u miru", "

Možda su bili prijatelji u prošlom životu" , "Životinje imaju ličnosti baš kao i ljudi, jedina razlika je što ne govore istim jezikom kao i mi", "To je bilo tako slatko. Da, postojala je veza između njih dvoje, i morski lav je želeo da provede poslednje dane sa svojim prijateljem", "Životinje nas toliko toga uče...", "Životinje bi mogle toliko toga da nauče kada bismo samo prestali da ih zlostavljamo, pokazali im saosećanje i poštovanje i upoznali ih", "Ovo me je rasplakalo", "Preslatki su", bili su samo neki od komentara.