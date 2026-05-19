Muškarac je podelio svoj problem na mrežama.

Vlasnica stalno dolazi u dvorište

"Živim u ovoj kući već pet godina, a prethodna vlasnica stalno dolazi da proverava naše dvorište i biljke“, rekao je muškarac u TikTok videu.

„Dolazila je na vrata i govorila nam da biljke treba više da zalivamo.“

Dodao je da je žena oduvek bila „opsednuta“ izgledom njihovog dvorišta, iako to više nije njena odgovornost.

„To je sada naše dvorište“, naglasio je.

Jednog dana je ukrala biljku

Jednog dana primetio ju je sa lopaticom u ruci.

„Jutros sam je ponovo video — vrlo je prepoznatljiva — stajala je ispred kuće sa malom baštenskom lopatom“, objasnio je TikToker.

Žena, koja očigledno teško prihvata što više nije vlasnica kuće, delovala je kao da sređuje baštu.

„Pomislio sam: dobro, šta god. Ako želiš da sređuješ moje biljke, u redu.“

Međutim, ubrzo je shvatio da imaju potpuno različito shvatanje toga šta znači „brinuti o biljkama“.

Žena je lopatom iskopala biljku, ostavljajući dve velike rupe u cvetnoj leji. „Ali pogledajte ovo kada sam izašao napolje“, rekao je dok je kamerom pokazivao deo dvorišta.

Na mestu gde su ranije bile biljke ostale su dve velike rupe.

„Nestala je“, čuje se kako govori psujući.

Biljke u dvorištu su izgledale uvelo

Zanimljivo je da su preostale biljke izgledale žućkasto i bledozeleno, što je često znak da im nedostaje vode.

Korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli da zbijaju šale na račun cele situacije.

A muškarac je tri dana kasnije objavio je novi video u kojem trči, smeje se i viče dok vetar duva oko njega. U desnoj ruci držao je saksiju sa biljkom. Za gledaoce koji nisu pratili celu priču napisao je preko videa: „Kradem biljku nazad.“

Pratioci su sa zanimanjem komentarisali neobičan sukob. Jedan korisnik je napisao: „Da sam na tvom mestu, samo bih je ostavio na miru“, piše Bored Panda.