Neobičan snimak iz Francuske potpuno je zaludeo društvene mreže nakon što je policija objavila video jelena koji se ponašao kao da je pod dejstvom alkohola.

Na snimku, koji su objavili žandarmi iz departmana Sen et Loar, vidi se jelen koji tetura po livadi, gubi ravnotežu, trči u krug i više puta pada na zemlju.

Video je za samo nekoliko dana pregledan više od 300.000 puta.

"Bambi posle aperitiva"

Korisnici interneta odmah su počeli da se šale na račun nesvakidašnjeg prizora.

Komentari poput:

„Bambi posle aperitiva“

„Izgleda kao posle celonoćne žurke“

„Neko mu je sipao vino u šumu“

preplavili su društvene mreže.

Ipak, francuska policija upozorila je da situacija nije nimalo bezazlena.

Kako životinje mogu da se "napiju" u prirodi?

Prema objašnjenju stručnjaka, tokom toplijih perioda godine pojedine životinje jedu:

prezrelo voće

fermentisane biljke

pupoljke koji sadrže prirodno nastali alkohol

Tokom fermentacije nastaje etanol — isti tip alkohola koji se nalazi u alkoholnim pićima.

Kada životinja unese veću količinu takve hrane, može doći do:

dezorijentacije

gubitka koordinacije

teturanja

agresivnijeg ponašanja

pada i povreda

Slični slučajevi beleže se širom sveta

Stručnjaci navode da ovo nije prvi put da su životinje pokazivale ponašanje slično alkoholisanosti.

Slični slučajevi ranije su zabeleženi kod:

ptica

medveda

losova

slonova

posebno tokom toplijih meseci kada voće u prirodi mnogo brže fermentiše.

Policija upozorila građane

Francuski žandarmi apelovali su na građane da ne prilaze dezorijentisanim divljim životinjama jer mogu reagovati potpuno nepredvidivo.

Iako je mnogima snimak bio smešan, stručnjaci podsećaju da ovakvo stanje za životinje može biti veoma opasno, posebno zbog mogućnosti povreda ili izlaska na puteve.