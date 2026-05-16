Dvadesetdvogodišnja Džulijan Šrader udomila je psa Keli verujući da je reč o običnom „doodle“ mešancu, odnosno kombinaciji pudle i neke manje rase.

Ali vrlo brzo postalo je jasno da su potpuno pogrešili.

Pas jednostavno nije prestajao da raste

Kako su meseci prolazili, Keli je postajala sve veća, a vlasnici su počeli da shvataju da nešto nije onako kako su očekivali.

Mislili smo da će imati oko 23 kilograma — rekla je Džulijan u viralnom videu.

Međutim, sa samo sedam meseci pas je već skoro visok koliko i sama vlasnica, koja ima 173 centimetra.

I ono što ih je dodatno šokiralo — Keli još nije završila sa rastom.

DNK test otkrio pravu istinu

Zbunjeni neverovatnim rastom psa, odlučili su da urade DNK analizu.

Rezultat ih je potpuno iznenadio.

Keli nije nikakav doodle mešanac, već čistokrvni veliki šnaucer.

Nema pudle, nema male rase. Ona je sto odsto veliki šnaucer — objasnila je vlasnica.

Rasa poznata po ogromnoj veličini

Veliki Giant Schnauzer može narasti i do 69 centimetara u visinu i težiti više od 40 kilograma.

Upravo zato su mnogi na internetu ostali šokirani koliko je Keli brzo porasla.

Ova rasa poznata je po tome što je:

veoma inteligentna

zaštitnički nastrojena

snažna

izuzetno odana vlasnicima

Internet potpuno odlepio za Keli

Video je za kratko vreme pregledan više od milion puta, a komentari su preplavili TikTok.

Mnogi su pisali:

„Dobili ste psa iz snova“

„Ovo je mnogo bolje od doodlea“

„Bukvalno ste osvojili lutriju“

Iako su očekivali mnogo manjeg psa, vlasnica danas kaže da ne bi menjala Keli ni za šta.