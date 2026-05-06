Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Srednji kurs dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u četvrtak 7. maja, 117,3771 dinar, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je viši za 0,1 odsto i iznosi 99,8699 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 3,5 odsto, dok je od početka godine nepromenjen.

