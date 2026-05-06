Mnogim vlasnicima mačaka poznata je situacija u kojoj njihov ljubimac, nakon kupanja ili posete veterinaru, iznenada postaje hladan, povučen i nezainteresovan za kontakt. Takvo ponašanje često se pogrešno tumači kao „uvređenost“ ili zameranje, jer ljudi prirodno imaju tendenciju da životinjama pripisuju ljudske emocije.

Međutim, stvarnost je jednostavnija i zasniva se na instinktu, a ne na emocijama poput ljutnje ili osvete. Mačke ne razmišljaju u kategorijama krivice i pravde — njihov svet funkcioniše kroz iskustvo, sigurnost i procenu potencijalnih pretnji.

Mačka pokušava da povrati osećaj sigurnosti

Kada mačka doživi situaciju koja joj je neprijatna, njen instinkt je da se udalji od izvora tog iskustva, čak i ako je to njen vlasnik. To nije emocionalna reakcija, već mehanizam samoodbrane. Ona povezuje određene situacije — poput kupanja ili boravka u transporteru — sa nelagodom, pa iz predostrožnosti može privremeno smanjiti kontakt.

U tim trenucima najvažnije je ne forsirati bliskost. Iako je prirodna reakcija vlasnika da mačku umiri maženjem ili dozivanjem, to može imati suprotan efekat. Mačka kojoj je potreban prostor dodatno će se povući ako oseti pritisak.

Stres, rutina i strah kao glavni faktori

Mačke su izrazito vezane za rutinu i predvidivost, pa svaka promena — čak i ona koja se ljudima čini nevažnom — može izazvati stres. Poseta veterinaru, promena mirisa nakon kupanja ili prisustvo nepoznatih ljudi mogu narušiti njihov osećaj stabilnosti. Kao odgovor, mačka može postati povučena, izbegavati kontakt ili promeniti uobičajeno ponašanje. To nije znak „kazne“, već način da se izbori sa stresom.

Strah takođe igra važnu ulogu. Ako je mačka tokom nekog iskustva osetila nelagodnost ili bol, ona to pamti kao signal za oprez u budućnosti. Zbog toga kasnije može delovati rezervisano, posebno prema situacijama koje povezuje sa tim događajem.

Ključ za vraćanje poverenja leži u strpljenju i rutini. Redovno hranjenje, mirno okruženje i nenametljiv pristup pomažu mački da se postepeno opusti i ponovo uspostavi osećaj sigurnosti u odnosu sa vlasnikom.