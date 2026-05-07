Sve više vremena provodimo na balkonima, u dvorištima i baštama. Prozori se otvaraju, domovi pune svežim vazduhom, ali sa toplijim danima stižu i nepozvani gosti — muve, komarci, mravi i drugi insekti.

Mnogima borba protiv njih deluje kao beskrajan posao, ali stručnjaci ističu da uz nekoliko jednostavnih navika i prirodnih sredstava insekti mogu uspešno da se drže podalje, bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Čistoća je najbolja zaštita

Prvi i najvažniji korak u sprečavanju pojave insekata jeste održavanje higijene doma. Ostaci hrane, mrvice i vlaga privlače insekte, pa je redovno čišćenje ključ prevencije.

Preporučuje se i zatvaranje pukotina, otvora i mesta kroz koja insekti mogu da uđu, jer poput ljudi traže hranu, vodu i sigurno sklonište.

Biljke i mirisi koje komarci ne podnose

Komarci posebno izbegavaju jake mirise određenih biljaka. Među najefikasnijima su ruzmarin, bosiljak i lavanda, koje mogu da se drže na terasi, prozoru ili u dvorištu kao prirodna zaštita.

Pomažu i mirisi limuna i klinčića, kao i citronela i lovor, koji se često koriste u prirodnim sprejevima i svećama za terase i bašte.

Kako da oterate muve

Muve se mogu držati pod kontrolom jednostavnim domaćim zamkama sa vodom i sapunom, ali i prirodnim preparatima na bazi vode i ljute paprike.

U spoljnim prostorima posebno su popularne sveće od citronele, koje svojim mirisom odbijaju insekte i čine boravak napolju prijatnijim.

Rešenje za moljce, mrave i pauke

Moljci najčešće prave problem u garderoberima jer oštećuju prirodne materijale. Protiv njih pomažu mirisi cedra, sušene lavande i eteričnog ulja nane.

Kod mrava su efikasni sirće, limun, cimet i so, jer brišu tragove po kojima se kreću i pronalaze hranu.

Pauci se mogu držati podalje uz pomoć eteričnih ulja mente i eukaliptusa, dok srebrnim ribicama smetaju mirisi krastavca, cimeta i klinčića.

Uz malo discipline i nekoliko prirodnih trikova, moguće je tokom proleća i leta uživati u otvorenim prozorima i svežem vazduhu bez dosadnih insekata i jakih hemijskih sredstava.