Ova starica živi sama u planinskoj kolibi izgrađenoj davne 1824. godine, daleko od civilizacije, a njena svakodnevica sastoji se od teškog rada i borbe sa surovom zimom.

Njena priča postala je viralna nakon što je dokumentarni snimak na YouTube kanalu „Life On Top“ pregledan više od 3,8 miliona puta. Gledaoci širom sveta ostali su dirnuti snagom, skromnošću i neverovatnim duhom bake Vasiline.

Život bez luksuza: Sama loži vatru i sprema drva

Iako ima 94 godine, baka Vasilina svakodnevno sama obavlja najteže fizičke poslove. Sama cepa i priprema drva za ogrev, loži peć i bori se sa ledenim temperaturama na planini.

„Mraz se pojačava. Tako je hladno, ne znam šta da radim. Imam prste kao pileće noge. Tople čarape mi ne staju u čizme, samo male“, ispričala je baka kroz osmeh.

Njene reči najbolje oslikavaju koliko je težak život u izolaciji i koliko snage zahteva svakodnevica bez osnovnih pogodnosti na koje su mnogi navikli.

Reakcija bake Vasiline dirnula region

Tokom posete mladića koji su joj doneli kutiju slatkiša kao poklon od „Deda Mraza“, baka Vasilina pokazala je neverovatnu skromnost i zahvalnost.

„O, Bože moj, hvala ti! Jedem slatkiše malo po malo“, rekla je iskreno, što je posebno dirnulo gledaoce na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici interneta komentarisali su da ih je njena reakcija podsetila koliko su male stvari nekada dovoljne za sreću.

„Biću prelepa mlada dama“

Uprkos teškom životu i godinama, baka Vasilina nije izgubila smisao za humor i životnu radost. I dalje peva stare pesme, šali se i pokušava da zadrži vedar duh uprkos hladnoći i samoći.

„Umivam lice kao mačka. Biću prelepa mlada dama“, rekla je kroz osmeh.

Dodala je i:

„Kad bih se udala, podmladila bih se i ne bih se razbolela dugi niz godina.“

Njena energija i optimizam posebno su impresionirali ljude koji su pogledali dokumentarni video.

Surova svakodnevica u planinskoj kolibi

Iako mnogima njen život izgleda kao mirna planinska bajka, realnost je mnogo teža. U kući staroj više od 200 godina nema luksuza modernog života, brzog odlaska u prodavnicu niti pomoći kada nešto pođe po zlu.

Ipak, baka Vasilina svoju svakodnevicu prihvata sa neverovatnim mirom i dostojanstvom. Tokom posete lokalnoj kapeli zahvalila se gostima rečima:

„Hvala vam puno na svemu i na pomoći. Neka vas Bog blagoslovi od svakog zla.“

Priča bake Vasiline pokrenula važna pitanja

Život bake Vasiline nije samo priča o izolaciji i siromaštvu, već podsetnik na snagu čoveka, skromnost i vrednosti koje su mnogi zaboravili u savremenom svetu.

Njena priča otvorila je pitanje koliko su ljudi danas postali zavisni od komfora i da li smo u trci za modernim životom izgubili osećaj za ono najvažnije – toplinu doma, mir i zahvalnost za male stvari.

U kolibi staroj više od dva veka, daleko od gradske buke, 94-godišnja baka Vasilina živi život koji bi retko ko mogao da izdrži. Upravo zato njena svakodnevica danas inspiriše milione ljudi širom sveta.