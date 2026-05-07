Auto-mehaničari godinama upozoravaju vozače da zanemarivanje redovnog održavanja jednog važnog dela motora može dovesti do ozbiljnih kvarova i veoma skupih popravki.

Reč je o zupčastom kaišu — komponenti koja ima ključnu ulogu u pravilnom radu motora. Iako mnogi vozači ne obraćaju pažnju na njega dok automobil normalno funkcioniše, njegovo pucanje može izazvati velika oštećenja, pa čak i potpuno uništenje motora.

Zašto je zupčasti kaiš toliko važan

Zupčasti kaiš povezuje i sinhronizuje rad kolenastog i bregastog vratila, čime omogućava pravilno otvaranje i zatvaranje ventila u motoru.

Kada kaiš oslabi, preskoči ili pukne, dolazi do gubitka sinhronizacije između delova motora koji rade velikom brzinom. Tada može doći do sudara ventila i klipova, što često izaziva ozbiljna mehanička oštećenja.

Mehaničari upozoravaju da ovakav kvar u pojedinim slučajevima može potpuno uništiti motor ili zahtevati veoma skupu generalnu popravku.

Pravilo od 100.000 kilometara može da sačuva motor

Stručnjaci savetuju da se zupčasti kaiš menja preventivno, najčešće između 80.000 i 100.000 pređenih kilometara, u zavisnosti od preporuke proizvođača i modela automobila.

Kod pojedinih vozila preporučeni interval može biti i kraći, posebno ako se automobil često vozi u zahtevnim uslovima ili je stariji.

Problem je što zupčasti kaiš često ne daje jasne znakove upozorenja pre pucanja, pa mnogi vozači kvar primete tek kada motor već prestane da radi.

Redovna kontrola sprečava skupe kvarove

Mehaničari zato preporučuju redovne provere stanja kaiša i zamenu na vreme, čak i ako nema vidljivih problema.

Preventivna zamena je višestruko jeftinija od popravke motora nakon pucanja kaiša, zbog čega se smatra jednim od najvažnijih servisnih zahvata na automobilu.

Pravovremeno održavanje može produžiti vek motora i vozača poštedeti velikih i neplaniranih troškova.