Deveogodišnji Miler je imao samo devet meseci kada su mu roditelji doveli psa Stelu u dom. Od tada su nerazdvojni i skoro sve rade zajedno. Porodica deli svoje svakodnevne avanture na mrežama. Miler i Stela su odrasli zajedno, a danas, osam godina kasnije, njihov život jedno bez drugog je teško zamisliti.



Posebna veza između dečaka i psa jasno je vidljiva na videu njihovog zajedničkog odmora. Video počinje scenom iz dnevne sobe, gde je Miler smeštena na kauču, spremna za popodnevnu dremku. Ali umesto jastuka, ispod njegove glave je meki stomak njegove kućne ljubimice Stele. Njeno kovrdžavo krzno, tipično za rasu Dabl Dudl (ukrštanje između pudle i retrivera), očigledno je savršeno za odmor.

Kada se kamera pomeri, može se videti da i Stela mirno spava, sa glavom naslonjenom na naslon kauča. U jednom trenutku Stela se nakratko budi i zeva, a zatim podiže glavu da pogleda dečaka



Iz objava na društvenim mrežama može se videti da Stela, osim što je savršen pratilac za odmor, ima i nekoliko simpatičnih navika. Vlasnici se šale da bi on radije vršio nuždu na trotoaru nego na travi. Takođe, nije posebno dobra u hvatanju hrane, ali zato voli da bude u krugu svoje porodice.

Video je sakupio više od 3200 lajkova, a komentari su puni oduševljenja. Jedan korisnik je priznao da je u početku pomislio da dečak leži na neobično čupavom jastuku.

Stela deluje kao mlađa sestra koju dečak nikada nije imao i koja mu je uvek nedostajala.