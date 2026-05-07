Aleksa Tešanović (23) iz Mionice osuđen je na kaznu zatvora zbog pokušaja ubistva pripadnika MUP-a Srbije Milana Đokića (32) prošle godine u Mionici.

Naime, iako je za ubistvo u pokušaju, zaprećena kazna u rasponu od 5 do 15 godina zatvora, Viši sud u Valjevu, pred kojim je vođen ovaj postupak, danas je Tešanoviću, optuženom za to krivično delo, izrekao prvostepenu presudu od pet godina i šest meseci zatvora, što je praktično tek za pola godine više od minimalne zaprećene kazne.

Kako je tokom izricanja presude obrazložio predsednik sudskog veća, sudija Višeg suda Ognjen Žeravčić, Više tužilaštvo u Valjevu, koje je i podiglo optužnicu protiv Tešanovića, "tražilo je da kazna ne bude manja od minimalne".

Uz to, naveo je sudija obrazlažući presudu, kao olakšavajuća okolnost Tešanoviću uzeta je "bitno smanjena uračunljivost", te to da do sada nije osuđivan.

U izrečenu kaznu uračunato je i vreme provedeno u pritvoru, u kojem je bio od leta prošle godine, nakon hapšenja.

Podsetimo, Tešanović je koristeći hladno oružje mačetu, 21. avgusta prošle godine, u večernjim časovima u parku u centru Mionice napao oštećenog Milana Đokića, pripadnika MUP-a koji se u tom trenutku nije nalazio na dužnosti, već je mirno sedeo na klupi u parku.

Kako je pokazala istraga, on je u jednom trenutku u neposrednoj blizini ugledao Tešanovića kako drži mačetu u ruci, prišao mu da vidi o čemu se radi, nakon čega je napadač potegao hladno oružje na njega i naneo mu niz posekotina po telu i rukama opasnih po život zbog čega je Đokić obilno krvario i bio životno ugrožen.

Nakon izricanja presude, Milanova porodica i prijatelji bili su vidno razočarani.

- Optuženi je dobio najblažu moguću presudu, samo šest meseci više od minimuma, a mom bratu je život okrenuo naopačke. Zbog nanetih povreda, moj brat je imao tri operacije, očekuje ga još operacija da bi mu se osposobili oštećeni nervi. Njegova leva šaka je, zbog isečenih tetiva i krvnih sudova, trenutno van funkcije i dok je tako on više ne može da bude policajac, a ishod oporavka je neizvestan. Iskreno, više ne znam šta da očekujem, ali ne želimo da ostane na ovome i da će se tužilaštvo žaliti na presudu - rekla je Milanova sestra Marija.

Inače, osuđeni Tešanović se i ranije sukobljavao sa pripadnicima policije, kada je jednom prilikom pokušao da polupa policijsko vozilo nakon čega je na istom i izbušio gume, ali za to krivično delo nikad nije osuđen.

Na prvostepenu presudu Višeg suda u Valjevu rok za žalbu Apelacionom sudu je 15 dana od dana uručenja presude.

(Blic)