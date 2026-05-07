Iran je uveo set novih pravila za brodove koje žele da pređu Ormuski moreuz, objavio je CNN pozivajući se na dokument Teherana.

Dokument pod nazivom "Deklaracija o informacijama o plovilu" je obrazac za prijavu koji je izdala iranska Uprava Persijskog zaliva (PGSA) i koji moraju popuniti sva plovila u tranzitu kroz Ormuz kako bi se osigurao njihov bezbedan prolaz.

Ričard Mid, glavni urednik Lloyd’s List Intelligence, službe za pomorske podatke i analitiku podelio je ovaj dokument sa CNN-om , a pojavu obrasca potvrio je drugi izvor koji je želeo da ostane anoniman.

Obrazac sadrži više od 40 pitanja, zahtevajući od svakog plovila da navede ime, identifikacioni broj, prethodno ime, zemlju porekla i zemlju odredišta... Takođe se traži nacionalnost registrovanog vlasnika, menadžera i članova posade.

Iran je saopštio da ograničava prolaz kroz plovni put plovilima povezanim sa SAD ili Izraelom. Pre 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, brodovi nisu morali da dele nikakve informacije da bi prošli kroz moreuz, rekao je Mid.Mid je za CNN rekao da lista zahteva "izgleda prilično slično pitanjima za koja smo znali da su već postavljana brodovlasnicima", dodajući da ovo, međutim, "formalizuje strukturu i izgleda kao igra Irana da normalizuje svoj autoritet nad tranzitom".

Iran je u utorak formirao Upravu Persijskog zalivskog moreuza (PGSA) da bi administrirao prolaz. Prema novom sistemu, svi brodovi koji nameravaju da prođu kroz moreuz dobiće imejl sa adrese povezane sa PGSA kojim će biti obavešteni o propisima za prolaz, prema iranskoj državnoj televiziji Press TV.

Imejl od PGSA koji su Mid i drugi izvor podelili sa CNN-om pokazuje upozorenje vlasti da su "potpune i tačne informacije neophodne" za obradu zahteva broda za tranzit i da će "dalja uputstva biti saopštena putem imejla".

Ovaj potez je najnoviji korak u naporima Teherana da formalizuje kontrolu nad međunarodnim moreuzom, kroz koji su brodovi slobodno plovili pre rata.