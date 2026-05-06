"Neka se ne zaboravi da Turska više nije stara Turska, niti je svet još uvek ograničen na sferu uticaja zapadnih država," rekao je Erdogan tokom obraćanja naciji nakon predsedavanja sednice kabineta, prenosi Anadolu.

On je takođe istakao da blok prepoznaje da ne može biti globalni akter ili centar privlačnosti bez Turske kao punopravne članice.

"Strateška kratkovidost“ EU prema Turskoj „nažalost, i dalje postoji, prilično vidljivo - u mnogim institucijama bloka, primetio je on. Nije pitanje gde je Ankara, već gde Brisel sebe vidi u budućnosti, rekao je Erdogan, dodajući da je Evropi više potrebna Turska nego što je Turskoj potrebna Evropa. "...Sutra će se ova potreba još više povećati", rekao je on.