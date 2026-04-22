Ljudi najčešće putuju sa svojim psima ili mačkama. Da ne bi doživeli neprijatna iznenađenja, potrebno je znati nova pravila za putovanje sa ljubimcima u EU.

Evropska komisija je objavila da će od danas, 22. aprila, stupiti na snagu ažurirana pravila kada je u pitanju putovanje sa psima i mačkama u Evropsku uniju.

Ta pravila podrazumevaju da vlasnici pasa ili mačaka moraju imati određena dokumenta za putovanje.

Za njih postoji odgovarajuća kontrolna lista, kako bi se izbegli problemi na aerodromu. Nema izlaska ako pas ili mačka nisu opremljeni elektronskim mikročipom koji je u skladu sa standardima EU, dok tetovaža ostaje važeća samo ako je primenjena pre odredbi EU o identifikaciji od 3. jula 2011. godine i ako nije oštećena tokom vremena.

Psi i mačke, kao i njihovi vlasnici, moraju imati pasoš da bi mogli da putuju, a izdaje ga ovlašćeni veterinar.

Vakcina protiv besnila, virusne bolesti koja se prenosi putem pljuvačke životinje, mora se dati pre putovanja i registrovati u evropskom pasošu u propisanom roku.

Nova pravila EU preciziraju više stvari: dozvoljeno je najviše pet kućnih ljubimaca po vozilu, kao i uslovi za njihovo kretanje kroz EU kada dolaze iz zemalja van Unije. Takođe su definisani postupci u slučaju da ljubimcu bude odbijen ulazak u zemlju van EU.

Pojačani su i zahtevi za identifikaciju životinja, uz jasnije propisane podatke koji moraju da stoje u dokumentima.

Za pse koji ulaze u zemlje bez određenog parazita (poput Irske, Malte i Finske) obavezan je tretman protiv parazita pre ulaska, osim ako postoje posebni izuzeci. Isto važi i za mačke.

Većina novih pravila važi od 22. aprila, dok će se neka uvoditi postepeno.