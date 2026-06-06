Između dojučerašnjih saveznika (bar kako su se predstavljali u javnosti) - studenata blokadera i blokadera iz bivše vlasti, zvanično je počela otvorena, brutalna svađa.

Na društvenoj mreži X, studenti blokaderi su vidno besni zbog odluke Dragana Đilasa da izađe na izbore. Kako su naveli u objavi, Đilas je sa još jednim blokaderom iz bivše vlasti potpisao dogovor za zajednički izlazak na izbore.

Na pomenutoj društvenoj mreži postavili su pitanje "Pogodite ko je drugi lider?", na šta su dobili odgovor koji potvrđuje umešanost ustaša u sve nerede i pokušaj destabilizacije Srbije:

"Jedini koji ima potrebu da ga zovu liderom je Dragan Đilas. Drugog samoproglašenog "lidera" nemamo, ali pretpostavljam da je Miki. Skockao je Picula listu EU5, sigurna sam.", napisala je korisnica društvene mreže X.