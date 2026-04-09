Danas više nije dovoljno samo ubaciti ćebe i činiju u gepek i krenuti na put sa psom. Odgovorni vlasnici razmišljaju o tome kako da putovanje bude prijatno i bezbedno i za ljubimca – od same vožnje i pravljenja pauza, pa do situacija u kojima pas u nepoznatom okruženju može nestati iz vidokruga.

Priprema zapravo počinje mnogo pre polaska. Kada je u pitanju pas, najpre treba proveriti osnovne stvari: da li je vakcinisan, mikročipovan i da li poseduje važeći pasoš za kućne ljubimce, što je obavezno za prelazak granica u Evropskoj uniji. Pre rezervacije smeštaja važno je proveriti da li su ljubimci dozvoljeni, kako biste izbegli neprijatne situacije.

Dobro je informisati se i o uslovima na destinaciji – kakva je klima, da li postoje mesta pogodna za šetnju, trčanje ili kupanje, kao i gde se nalaze najbliže veterinarske ambulante i koje im je radno vreme, u slučaju da zatrebaju.

Voda, hrana i potrebna oprema

Pravilno odabrana oprema može znatno olakšati put. Pored povoca, amova ili ogrlice, korisno je poneti posudu za vodu, dovoljnu količinu sveže vode, kao i ćebe ili prostirku na kojoj se pas oseća sigurno. Omiljena igračka takođe može pomoći da putovanje protekne bez stresa.

Ne zaboravite ni praktične sitnice poput vlažnih maramica za šape i dodatnog peškira. Tokom letnjih meseci obavezna je zaštita od krpelja, komaraca i drugih parazita.

Ako putujete na mesto gde je ograničen izbor prodavnica, preporučuje se da ponesete hranu na koju je pas već navikao, posebno ako ima specifičan režim ishrane. Kada su u pitanju lekovi, najbolje je konsultovati veterinara o tome šta bi trebalo imati pri ruci.

Putovanje avionom

Letenje sa psom zahteva posebnu pripremu i planiranje. Pravila se razlikuju od jedne avio-kompanije do druge, pa je važno unapred proveriti uslove prevoza. Manji psi (obično do 8 kg) često mogu putovati u kabini, u transporteru, dok veći psi moraju u teretni prostor, u kavezu koji ispunjava IATA standarde.

Pre puta, veterinar treba da potvrdi da je pas zdrav i spreman za let, kako fizički tako i psihički. Da bi se smanjio rizik od mučnine, preporučuje se da pas ne jede nekoliko sati pre leta, niti da pije vodu neposredno pre ukrcavanja.

Za putovanje su obavezni mikročip, važeća vakcina protiv besnila i EU pasoš. Pojedine zemlje, poput Irske, Velike Britanije, Malte ili Finske, imaju dodatne zahteve, pa je važno unapred proveriti svu dokumentaciju. Takođe, preporučuje se da pas nosi identifikacioni privezak sa vašim kontakt podacima, a GPS lokator može dodatno povećati sigurnost.

Bezbednost na prvom mestu

Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje psa samog u automobilu, čak i na kratko. Temperatura u vozilu može naglo porasti i za samo nekoliko minuta izazvati ozbiljne posledice po zdravlje životinje. Zbog toga psa nikada ne treba ostavljati samog u autu, bez obzira na to koliko kratko planirate da se zadržite.

Tokom dužih putovanja neophodne su redovne pauze – otprilike na svaka dva sata. Tada je važno prošetati psa na povocu, ponuditi mu vodu i omogućiti mu da se protegne i obavi nuždu.